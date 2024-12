Dlaczego 2. sezon Rozdzielenia tak długo powstawał? Twórcy tłumaczą zakulisowe zamieszanie

Pierwszy sezon Rozdzielenia od Apple TV+ debiutował w 2022 roku. Wygrał siedem statuetek Emmy, a cała produkcja została ochrzczona sukcesem. Na kolejną serię trzeba było poczekać kilka lat. Teraz Ben Stiller, reżyser oraz Dan Erickson, twórca serialu, tłumaczą powody tak długiego czasu oczekiwania. Opowiedzieli o tym dla Vanity Fair.

Napisanie 2. sezonu trochę nam zajęło. - tłumaczy Stiller. - Zdjęcia zaczęliśmy w październiku 2022 roku, a w maju kolejnego roku musieliśmy wstrzymać prace przez strajk. W tamtym czasie gotowe mieliśmy siedem odcinków z dziesięciu. Po zakończeniu strajku musieliśmy się przegrupować. Ponowne przygotowanie trochę nam zajęło i nie wznowiliśmy zdjęć do stycznia 2024 roku. Do maja tego roku kończyliśmy ostatnie trzy odcinki.

Każda postać ma właściwie dwa życia i dwie osobowości, co nadal rozwijamy. - dodaje Erickson. - Najtrudniejsze w pisaniu scenariusza było dla mnie to, jak różne mamy opcje. Czasem wymyślaliśmy coś, co działało świetnie na papierze, ale dopiero podczas kręcenia zaczynaliśmy widzieć, że to nie do końca dobry pomysł. Nie pozwoliliśmy sobie na coś, co nie jest perfekcyjne.