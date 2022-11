Andor - Andy Serkis o swojej roli. W 2. sezonie odwiedzimy ważne miejsce w historii uniwersum

materiały prasowe

Andy Serkis niespodziewanie pojawił się z istotną rolą w premierowym sezonie serialu Gwiezdne Wojny: Andor. Wciela się w bohatera imieniem Kino i jest to jego drugi udział w uniwersum Gwiezdnych Wojen, bo wcześniej wcielał się w postać przykrytą efektami CGI o imieniu Snoke, która pojawiła się między innymi w filmie Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy.

Kino pojawia się w 8. odcinku, gdy Andor trafia do imperialnego więzienia. Z czasem dowiadujemy się, że jego posłuszeństwo i długa obecność dała mu stanowisko brygadzisty, a na etapie 9. odcinka pozostało mu zaledwie 250 dni do wyjścia na wolność. Podczas wywiadu z Steve'em Weintraubem z Collider, Serkis ujawnił, że tak naprawdę stworzył własną historię postaci, a jego wyjaśnienie rzuca nowe światło na to, kim Kino Loy mógł być przed aresztowaniem przez Imperium. Serkis widział swojego bohatera przed aresztowaniem jako męża stanu, który walczył o prawa pracowników, co niestety spowodowało, że był postrzegany jako buntownik.

Kiedy został uwięziony, wtedy prawie porzucił pragnienia o zwracaniu uwagi na innych, prócz siebie. Po prostu chciał odsiedzieć swoje i wyjść. Próbować wyjść po przetrwaniu wyroku, tortur i znieczulicy. Myślę, że to właśnie to sprawiło, że jest nieco zagubiony, ale jednocześnie ma zahartowaną i twardą skórę.

Do końca 1. sezonu pozostało jeszcze kilka odcinków, ale już pojawiają się pierwsze informacje na temat drugiej odsłony. Niedawno Tony Gilroy ogłosił nazwiska reżyserów, którzy pracować będą nad produkcją oraz dodał, że do grona scenarzystów dołączył Tom Bissell. Jest to o tyle istotne, że zdaniem Gilroya, to ogromny fan Gwiezdnych Wojen i będzie to kluczowe w kontekście wydarzeń, które będą wprowadzać widzów w film Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Główny scenarzysta ujawnił, że trafimy na Yavin, a zatem niezwykle ważne miejsce w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Co stało się na Yavin? Dochodziło tam do wielu starć między Rebelią a Imperium, szczególnie na Yavin 4. Tam toczyła się galaktyczna wojna domowa - w ruinach świątyń Massassich swoją bazę założył Sojusz dla Przywrócenia Republiki, a także z tego miejsca wyruszył rebeliancki oddział, który wykradł plany Gwiazdy Śmierci.