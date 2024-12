Zwiastun 28 lat później. Postapokaliptyczny klimat, który wywołuje ciarki!

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Pierwszy zwiastun 28 lat później trafił do sieci! Dzięki niemu możemy w końcu zobaczyć, co reżyser Danny Boyle i scenarzysta Alex Garland wymyślili w historii osadzonej po apokalipsie znanej z 28 dni później. Sama zapowiedź ma klimat, którego prawdopodobnie nikt się nie spodziewał, znakomicie budując napięcie, emocje i oczekiwania. Przypominamy, że cały film został nakręcony iPhonem! Dokładnie iPhonie 15 Pro Max. Przy produkcji stosowano oczywiście dodatkowy sprzęt i specjalne obiektywy, ale całość została nakręcona właśnie tym urządzeniem.

28 lat później - zwiastun

Zobaczcie i oceńcie sami!

28 lat później - o czym jest film?

Wraz z premierą pierwszego zwiastuna opublikowano oficjalny opis fabuły:

Prawie trzy dekady po tym, jak wirus wydostał się z laboratorium wojskowego, ludzie żyją pod rygorystyczną kwarantanną. Nawet pomimo tego niektórzy starają się egzystować pośród zarażonych. Mała grupa ocalałych mieszka na wyspie połączonej z lądem jednym, dobrze bronionym przejściem. Kiedy grupa śmiałków opuszcza to miejsce, by udać się na stały ląd, odkrywają tajemnice, cuda i grozę, która nie tylko zmieniła zarażonych, ale także pozostałych ocalałych.

Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Jack O'Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman i Ralph Fiennes grają główne role.

Zapowiedziano również powrót Cilliana Murphy'ego z pierwszej części, jednak jego postaci nie pokazano w zwiastunie. Aczkolwiek w mediach społecznościowych fani spekulują, że zombie z trailera widoczny na poniższym zdjęciu to może być on. Nie zostało to potwierdzone!

Fot. Materiały prasowe

Jest to pierwszy z trzech nowych filmów tej franczyzy. Kolejny, zatytułowany 28 Years Later II: The Bone Temple, został już nakręcony, a wyreżyserowała go Nia DaCosta.

Premiera 28 lat później odbędzie się 20 czerwca 2025 roku w kinach.