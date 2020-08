Obi-Wan Kenobi - kiedy początek zdjęć do serialu Disney+?

fot. Lucasfilm

Serialowy spin-off Gwiezdnych wojen o Obi-Wanie Kenobim to z pewnością jeden z najbardziej oczekiwanych przez fanów uniwersum projektów najbliższych lat. Jednak produkcja boryka się z kilkoma zakulisowymi problemami, które spowodowały, że postanowiono przepisać jej scenariusz, co może spowodować spore opóźnienie. Jednak jak donosi nowy raport portalu Making Star Wars zdjęcia do projektu mają rozpocząć się już we wrześniu w miejscu, gdzie kręcono również sceny do The Mandalorian. Zostało ono określone w raporcie jako "stacja kolejowa". Serwis ostrzega jednak, że mogą to być jedynie prace przygotowawcze do głównych zdjęć. Damy Wam znać, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Na razie nic nie wiadomo na temat fabuły projektu. Gwiazdą serialu jest oczywiście Ewan McGregor, a Deborah Chow kieruje produkcją.