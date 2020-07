Obi-Wan Kenobi - serial Disney+ pokaże retrospekcje do Wojen Klonów?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Obi-Wan Kenobi będzie jednym z kolejnych seriali ze świata Gwiezdnych wojen szykowanych na platformę Disney+. Wcześniej za scenariusz do serialu Obi-Wan Kenobi odpowiadał Hossein Amini, ale zaprezentowana przez niego wersja została odrzucona. Powody nie są do końca znane, mówiło się między innymi o tym, że zbyt mocno scenariusz przypominał historię z serialu The Mandalorian.

Teraz za scenariusz odpowiedzialny jest Joby Harold, zaś za kamerą produkcji stanie Deborah Chow. Na razie trudno napisać coś więcej o fabularnych szczegółach, ponieważ te trzymane są w tajemnicy. Pojawiają się jednak co jakiś czas nowe pogłoski, które nieoficjalnie sugerują, czego będzie można się spodziewać. Po ostatnich plotkach o pojawieniu się na krótko w produkcji Haydena Christensena w roli Anakina Skywalkera, teraz mamy nowe doniesienia od Kessel Run Transmissions. Podają, że widzowie zobaczą w 1. sezonie serialu Obi-Wan Kenobi retrospekcje do wydarzeń z animacji Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów.

To tłumaczyłoby obecność Anakina Skywalkera. Wszystko to na razie należy oczywiście traktować w kategoriach plotek, zatem trudno też zakładać, że nakręcone zostaną znane sceny z animacji w wersji live-action. Do tytułowej roli w serialu Obi-Wan Kenobi powróci Ewan McGregor, który wcielał się w tego bohatera w filmach z serii Gwiezdne Wojny. Serial trafi na Disney+ i dołączy do The Mandalorian, pierwszego serialu aktorskiego w historii gwiezdnego uniwersum.

Pojawiły się też plotki dotyczące serialowych spin-offów filmu Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Jordan Maison podaje na Twitterze, że kilka z seriali Disney+ ze świata Gwiezdnych Wojen, może koncentrować się na postaciach z tego filmu. Donosił o tym już jakiś czas temu, teraz podaje, że być może projekty te tkwią na razie w fazie "pomysłów". Nie wiadomo też, które postacie mogłyby liczyć na własny serial. Pandemia koronawirusa być może też wpłynęła na wstrzymanie niektórych z produkcji, zatem przyjdzie fanom jeszcze poczekać na ewentualne rozstrzygnięcia.