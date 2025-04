Uczeń technikum przebiera się za elfa. Zwiastun polskiej komedii LARP od reżysera 1670

Zrzut ekranu: https://www.youtube.com/watch?v=Kcjcy1vFxGw/ Dystrybucja Mówi Serwis

Pojawił się zwiastun nowego polskiego filmu LARP. Miłość, trolle i inne questy. To pełnometrażowy debiut Kordiana Kądzieli, który razem z Maciejem Buchwaldem wyreżyserował hit 1670 z Netflixa. W produkcji pojawi się kilka twarzy znanych z serialu, w tym Martyna Byczkowska i Bartłomiej Topa. Fabuła opowie za to o uczniu technikum, który kocha fantastykę, ale nie każdy tę pasję potrafi zrozumieć – w tym rodzina i rówieśnicy.

LARP. Miłość, trolle i inne questy – zwiastun

LARP. Miłość, trolle i inne questy – co wiemy?

LARP. Miłość, trolle i inne questy to film Kordiana Kądzieli. Głównym bohaterem jest Sergiusz, uczeń technikum, który kocha fantastykę i odgrywanie elfa w grach terenowych LARP. Choć w fikcyjnym świecie jest potężnym i niepokonanym herosem, to w prawdziwym życiu – już niekoniecznie. Wszystko jeszcze bardziej się komplikuje, gdy w szkole pojawia się nowa uczennica, w której zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Dziewczyna zaprzyjaźnia się z grupą popularnych uczniów, którzy patrzą z góry na Sergiusza. Z czasem chłopak odkrywa jednak, że piękna Helena skrywa sekret. W międzyczasie do miasta przyjeżdża sławny autor bestsellerów.

Głównego bohatera zagra Filip Zaręba. To pierwsza rola młodego aktora. W nową uczennicę wcieli się Martyna Byczkowska, którą możecie znać z takich produkcji jak Absolutni debiutanci i 1670. Za to w roli pisarza zobaczymy znanego polskiego aktora Bartłomieja Topę. Niedawno zachwycił widzów jako Jan Paweł Adamczewski w hicie 1670. Drogówka, Wataha i Karbala to kolejne kilka popularnych tytułów z jego portfolio. Niedawno wzruszył też występem w filmie Innego końca nie będzie, o czym rozmawialiśmy z reżyserką tutaj. W obsadzie filmu LARP. Miłość, trolle i inne questy są również Martyna Byczkowska, Andrzej Konopka, Edyta Olszówka, Maciej Bisiorek, Agnieszka Rajda i Michał Balicki.

Premiera została zaplanowana na 17 października 2025 roku. Dajcie znać, czy czekacie na premierę filmu!