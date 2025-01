fot. Netflix

Choć serial Świt Ameryki zbiera mieszane recenzje od krytyków, subskrybenci Netflixa są w dużej mierze zachwyceni nową produkcją. Z uwagi na kategorię wiekową i ukazywaną przemoc, mówi się, że to może być "jeden z najbrutalniejszych tytułów roku". W wywiadzie dla portalu Decider producent wykonawczy, Peter Berg, odniósł się do przyszłości tego tytułu. Czy można liczyć na jego kontynuację?

Świt Ameryki - będzie 2. sezon?

Berg zaznaczył, że jest zachwycony obsadą serialu, jednak warunki w trakcie zdjęć były wymagające i wręcz "ekstremalne". Warunki pogodowe co najmniej utrudniały produkcję. Mimo to, producent potencjalnie widzi szansę na powrót do planu.

- Wiesz, po zakończeniu zdjęć, gdy spojrzałem na wszystkich aktorów - tych, którzy wciąż żyją - poczułem ogromny szacunek i sympatię do nich. Rzeczywiście, są różne drogi, którymi moglibyśmy pójść. Muszę jeszcze trochę się ogrzać po czasie spędzonych zimą na tych górach, ale może jeśli zeszlibyśmy na niższy teren, który nie byłby tak chłodny, moglibyśmy. Moglibyśmy wrócić. Jeśli Julie [O'Keefe] wróci, chętnie porozmawiamy o tym.

O'Keefe odpowiedziała mu, że chętnie wróci, "dopóki nie będzie musiała znów zakładać raków lodowych".

