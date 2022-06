Obi-Wan Kenobi - plakat finału zapowiada walkę Bena z Vaderem. Gdzie ona się odbędzie?

fot. Disney

Tak jak wielokrotnie pisaliśmy w ostatnich miesiącach spotkanie Vadera z Obi-Wanem z 3. odcinka serialu Obi-Wan Kenobi nie było ani walką ani zapowiadanym rewanżem stulecia. Do tego starcia ma dojść w finale serialu, którego emisja zapowiedziana jest na 22 czerwca 2022 o 9:00 w Disney+. Oficjalnie konto Disney+ Hotstar wrzuciło post z plakatem zapowiadającym to wydarzenie.

Obi-Wan vs Darth Vader

Jako że wiemy o nadchodzącej walce na miecze świetlne, pozostaje pytanie, gdzie ona się odbędzie? Plakat daje jednoznaczną odpowiedź: na planecie Mustafar, czyli w miejscu, w którym Obi-Wan walczył z Anakinem w Zemście Sithów. Obecnie jest to baza Vadera, który ma tam swój pałac (widać go na grafice). Nie jest to też zaskoczenie, bo w jednym z pierwszych szkiców koncepcyjnych zapowiadano tę lokację.

Obi-Wan Kenobi - finał

Obi-Wan Kenobi - teaser finału

Według nieoficjalnych informacji ostatni odcinek Obi-Wana Kenobiego ma trwać ponad godzinę.

https://twitter.com/DisneyPlusHS/status/1538756562629853184