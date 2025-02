Vaiana 2 pozwoliła Disneyowi dobrze zarobić! Korporacja kończy kwartał z zyskiem

fot. materiały prasowe

Vaiana 2 okazała się niekwestionowanym hitem Disneya tej zimy – animacja znacząco napędziła sprzedaż Disneya w ostatnich trzech miesiącach 2024 roku. Sukces w box office, połączony z kolejnym dochodowym kwartałem dla Disney+ i Hulu pomógł firmie pobić prognozy Wall Street dotyczące przychodów i zysków.

Disney – zarobki

Biznes streamingowy Disneya, obejmujący Disney+ i Hulu, odnotował drugi z rzędu kwartał z zyskiem, z dochodem operacyjnym w wysokości 293 milionów dolarów przy przychodach na poziomie 6,07 miliarda dolarów (wzrost o 9%). Niestety Disney+ straciło 700 000 klientów na całym świecie (choć jest to wynik lepszy od przewidywań analityków), podczas gdy Hulu zyskało 1,6 miliona subskrybentów (wynik lepszy od oczekiwań), co nastąpiło po wprowadzeniu podwyżek cen w październiku.

Ogółem Disney zanotował przychody w wysokości 24,69 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 5% rok do roku, oraz wzrost dochodu operacyjnego segmentów o 31%, do 5,1 miliarda dolarów w swoim pierwszym kwartale fiskalnym 2025 roku (obejmującym trzy miesiące zakończone 28 grudnia 2024 roku). Gigant medialny odnotował zysk netto w wysokości 2,55 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 34%, przekładający się na skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,76 dolara, czyli o 44% więcej niż rok wcześniej. Analitycy prognozowali przychody w wysokości 24,55 miliarda dolarów i skorygowany EPS na poziomie 1,43 dolara.

Na cały rok fiskalny 2025 Disney potwierdził prognozy wzrostu skorygowanego EPS na poziomie wysokich jednocyfrowych wartości procentowych, a także około 15 miliardów dolarów gotówki z działalności operacyjnej. Przewiduje się, że segment streamingowy (czyli Disney+ i Hulu) osiągnie około 1 miliarda dolarów dochodu operacyjnego w roku fiskalnym kończącym się we wrześniu 2025 roku.

Ważnym punktem w segmencie rozrywki Disneya w czwartym kwartale 2024 roku były przychody ze sprzedaży i licencji treści, które wzrosły o 34%, aż do 2,2 miliarda dolarów, a dochód operacyjny wyniósł 312 milionów dolarów (w porównaniu do straty 224 milionów dolarów rok wcześniej). Disney potwierdził, że wynikało to z sukcesu Vaiany 2, który do tej pory zarobił ponad miliard dolarów na całym świecie w box office. Pierwsza część, Vaiana: Skarb oceanu z 2016 roku, była oglądana na Disney+ przez ponad miliard godzin; w zeszłym roku był też najczęściej oglądanym filmem w USA drugi rok z rzędu.

Bieżący kwartał obejmował też film Mufasa, a także dwa filmy z ostatniego kwartału 2023 roku – The Marvels i Życzenie. Prezes Disneya, Bob Iger wychwalał też "wyjątkowe wyniki finansowe", które osiągnęły studia Disneya dzięki trzem najbardziej kasowym produkcjom 2024 roku – W głowie się nie mieści 2, Deadpool & Wolverine oraz wcześniej wspomnianej Vaianie 2.

Na ten moment data premiery filmu Vaiana 2 w serwisie Disney+ nie jest znana.