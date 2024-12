James Bond w wersji LEGO. Wyciekł zwiastun skasowanej gry

fot. MGM/Universal

Przygody agenta Jej Królewskiej Mości jak dotąd nie doczekały się adaptacji w świecie LEGO. Niemniej prace nad takim tytułem trwały, czego dowodem jest zwiastun gry, który wyciekł do sieci. Wideo jest skutecznie usuwane z YouTube'a, co może być potwierdzeniem na wiarygodność materiału. Obecnie można obejrzeć je w tym miejscu.

Początkowo twierdzono, że materiał pochodzi z anulowanej zawartości do LEGO Dimensions. Jednak użytkownik Reddita o pseudonimie LEGOGameMuseum, który wydaje się posiadać wiarygodne informacje na ten temat, wyjaśnił, że trailer został stworzony jako propozycja dla Grupy LEGO, mająca przekonać ją do wyprodukowania pełnoprawnej gry inspirowanej Jamesem Bondem.

Według niego trailer powstał w ostatnim roku prac nad Lego Dimensions, gdy stało się jasne, że gra nie doczeka się trzeciego roku wsparcia w postaci nowej zawartości. Grupa LEGO ostatecznie uznała jednak, że seria o Jamesie Bondzie nie pasuje do formatu klockowego uniwersum i projekt został porzucony.

Wygląda na to, że klockowe przygody Agenta 007 muszą poczekać na lepsze czasy i zapewne, zanim przyjdzie nam w to zagrać, to doczekamy się "dużej" gry z Jamesem Bondem.