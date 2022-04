Obi-Wan Kenobi - serial zmieni znaczenie ważnych dialogów z Oryginalnej Trylogii

fot. materiały prasowe

W filmie Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja doszło do spotkania Dartha Vadera z Obi-Wanem Kenobim. Wówczas Vader powiedział: "Krąg jest teraz zamknięty. Kiedy cię zostawiłem, byłem tylko uczniem. Teraz jestem mistrzem." Potwierdzono, że po serialu Obi-Wan Kenobi znaczenie i interpretacja niektórych dialogów i scen w Oryginalnej Trylogii nabierze nowego znaczenia. W końcu sam ten cytat do tej pory był związany z Zemstą Sithów, a teraz będzie mieć związek z wydarzeniami z serialu.

Obi-Wan Kenobi - nowe znaczenie dla filmów

Hayden Christensen na pytanie nie odpowiada konkretami, ale jak zwraca uwagę dziennikarz, jego uśmiech wiele sugeruje. Natomiast Ewan McGregor na kwestię nowych znaczeń dla różnych scen z Oryginalnej Trylogii tak odpowiedział:

- To jest frajda. Bardzo mądrze jest to wszystko tworzone. Tak jakby scenarzyści i Deborah cofają się, jednocześnie idąc naprzód.

Deborah Chow pozwoliło sobie odpowiedzieć konkretniej

- To jest coś, czego byliśmy bardzo świadomi. Dla mnie osobiście to zaszczyt, że mogę brać na warsztat spuściznę George'a Lucasa i opowiedzieć nową historię z tymi postaciami. Dlatego chciałam podejść z ogromnym szacunkiem do tego, co istnieje i nie zmieniać niczego, co pierwotnie George sobie założył. Nic takiego nie robimy.

Obi-Wan Kenobi

Podkreśla, że w tym wszystkim jest pole do interpretacji, bo jednak pomiędzy historiami z filmów jest okres 19 lat, podczas którego doszło do różnych wydarzeń.

Ewan McGregor mówi w superlatywach o reżyserce, co w ustach tak doświadczonego aktora pracującego z najlepszymi jest ważnym komplementem. Chwali jej umiejętności przywódcze, pewność oraz znajomość świata Gwiezdnych Wojen. Cały czas doskonale wiedziała czego potrzebuje i co chce osiągnąć.

- Wzięcie podczas preprodukcji wszystkiego, co powiedziano na planie w 1975 roku i próba połączenia tego, co my powiedzieliśmy na planie w 2003 roku, a do tego sprawienie, że to wszystko działa, to interesujący motyw. Wykonali oni z tym niesamowitą robotę - dodaje McGregor.

Obi-Wan Kenobi - polski zwiastun

Disney+ opublikował zwiastun z polskimi napisami.

Ewan McGregor dodał w rozmowie z Total Film, że jeśli pojawi się kolejna okazja do zagrania Obi-Wan, on chętnie to zrobi.

Obi-Wan Kenobi - premiera 27 maja w Disney+ na świecie. W Polsce odbędzie się to 14 czerwca - wówczas do platformy trafią cztery odcinki.