Marvel znów oszukuje w zwiastunie? Czy Sue Storm z Fantastycznej 4 jest w [SPOILER]?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Marvel jest znany z wieloletniej tradycji robienia swoich fanów na szaro. Edytowanie zwiastunów w taki sposób, żeby ukryć ważne elementy zawarte w danej produkcji to nie pierwszyzna dla Marvel Studios. Robiono to przy okazji Avengers: Wojna bez granic, gdzie usunięto ilość Kamieni Nieskończoności zdobytych przez Thanosa podczas bitwy w Wakandzie czy przy okazji Spider-Man: Bez drogi do domu, z którego to zwiastunów cyfrowo usunięto postaci dwóch innych Pajączków.

Bardzo możliwe, że historia powtarza się na naszych oczach.

Czy Anthony Mackie zdradził spoiler z Avengers: Doomsday?

Marvel znów oszukuje w zwiastunie?

Chodzi o film Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, który ma wprowadzić Pierwszą Rodzinę Marvela na wielki ekran i do MCU. Fani zauważyli po czasie dziwne zachowanie Sue Storm, w którą wciela się Vanessa Kirby. Mianowicie chodzi o jej specyficzny sposób chodzenia w klipie poniżej, a także scenę w rakiecie kosmicznej, która mogłaby sugerować, że Sue jest w ciąży i nosi w brzuchu Franklina Richardsa. Spekulacje na temat dziecka Sue i Reeda pojawiły się jeszcze przed pierwszym zwiastunem. Mówiło się wówczas o tym, że to ich genialnym dzieckiem byłby zainteresowany Galactus.

ROZWIŃ ▼

Fantastyczna Czwórka - najwięksi wrogowie. Części z nich spodziewajcie się w filmie