Obłęd rotmistrza von Egern: reedycja powieści Twardocha już jest

Wydawnictwo Literackie wydało dzisiaj trzecią z młodzieńczych, fantastycznych książek Szczepana Twardocha. Po Sternbergu oraz Epifanii wikarego Trzaski przyszła pora na jego debiut powieściowy, czyli książkę Obłęd rotmistrza von Egern.

Obłęd rotmistrza von Egern to pojedynki, wielkie namiętności i różne oblicza szaleństwa - a to wszystko pokazujące, że już od początków kariery Szczepan Twardoch miał talent do opowiadania fascynujących historii.

Tak w posłowiu do książki pisze Anna Cieplak:

Debiut Twardocha pokazuje, że dramatyzm historii, jej skomplikowanie i niejednoznaczność mają swoje podstawy w jego Hajmacie, który otacza szczególną troską. Świat wyobrażony wywodzi się stąd, a spojrzenie na kwestie społeczne, klasowe, tożsamościowe, niezależnie od tego, gdzie Twardoch umieszcza akcje swoich kolejnych powieści, wracają później emocjonalnie właśnie tutaj. Dlatego pomimo mroku i brutalności wydarzeń w Obłędzie rotmistrza von Egern jest też miejsce na światło.

Obłęd rotmistrza von Egern ukazał się w twardej oprawie. Książka liczy 310 stron.

Obłęd rotmistrza von Egern - opis i okładka

Joachim von Egern, rotmistrz huzarski, kochał wojnę, choć znał ją tylko z opowieści ojca. Jednak prawdziwa wojna postawi przed młodym szlachcicem niełatwe wyzwania.

Szesnastoletnia Anna Pawlas wyszła za mąż za Franza i urodziła syna. Ale to jej nie wystarcza. Żądna przygód jak w książkach, przy pierwszej możliwej okazji bez żalu odjeżdża z nieznajomym.

Jorg Szołtysek, emerytowany górnik, stara się żyć chwilą. Mimo to wspomnienia powracają, gdy odwiedza go Fritz Ratschek, jego dawny przełożony. Mężczyźni, uwiedzeni zasłyszaną niegdyś legendą, chcą się przekonać, czy kryje się w niej choć ziarno prawdy.

Bohaterowie debiutanckiego tomu opowiadań Szczepana Twardocha podejmują decyzje pod wpływem chwili, mocnych emocji, w pogoni za ideałami. Jaką cenę przyjdzie im zapłacić za swoje wybory?

Szczepan Twardoch - o autorze

Szczepan Twardoch (ur. 1979) – jeden z najbardziej cenionych współczesnych polskich pisarzy. Jest autorem głośnych, bestsellerowych powieści: Morfina (2012), Drach (2014), Król (2016), Królestwo (2018), Pokora (2020) i Chołod (2022). W jego literackim dorobku znajdują się również: uznawany za literackie odkrycie Wieczny Grunwald (2010, wznowienie 2021), tom dzienników Wieloryby i ćmy (2015), zbiór opowiadań Ballada o pewnej panience (2017), wybór felietonów Jak nie zostałem poetą (2019) i Wielkie Księstwo Groteski (2021) oraz Byk (2022) - pierwszy utwór napisany przez Twardocha z myślą o scenie teatralnej. Wymienione tytuły sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 1 mln egzemplarzy.

Uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami, między innymi Paszportem „Polityki”, Nagrodą im. Kościelskich, Brücke Berlin-Preis, Śląskim Wawrzynem Literackim, Nagrodą Kulturalną Onetu O!Lśnienie, Nagrodą Czytelników Nike, Nagrodą im. Kazimierza Kutza i EBRD Literature Prize.

Prawa do jego powieści zostały sprzedane do kilkunastu krajów. W 2020 roku w Stanach Zjednoczonych ukazał się Król, entuzjastycznie przyjęty przez tamtejszą krytykę literacką. Na podstawie powieści powstał serial Canal +.

Mieszka w Pilchowicach na Górnym Śląsku.