One-Punch Man - twórca serialu Rick i Morty napisze scenariusz do filmu aktorskiego

W ostatnim czasie nie pojawiały się żadne informacje na temat postępów prac nad aktorską wersją anime One-Punch Man. Jednak według serwisu The Hollywood Reporter, Sony Pictures zatrudniło scenarzystów Ricka i Morty'ego, Dana Harmona i Heather Anne Campbell, do napisania na nowo scenariusza. Zastąpią na tym stanowisku scenarzystów Venoma, Scotta Rosenberga i Jeffa Pinknera, którzy zostali zaangażowani w projekt w 2020 roku.

Według doniesień reżyser Justin Lin wciąż jest związany z One-Punch Man, choć jego harmonogram staje się coraz bardziej napięty. Ostatnio został wybrany na reżysera produkcji Stakehorse dla Amazon MGM Studios. Ponadto rozwija projekty takie, jak The Last Days of John Allen Chau oraz thriller Two for the Money z Charlize Theron i Danielem Craigiem.

Warto przypomnieć, że Justin Lin wyreżyserował 3 odcinki serialu Community, którego twórcą jest właśnie Harmon, co oznacza, że będą mieć okazję ponownie ze sobą współpracować.

One-Punch Man - fabuła

One-Punch Man opowiada o superbohaterze, który trenował tak intensywnie, że aż wypadły mu włosy. Potrafi pokonać każdego przeciwnika jednym ciosem, co zaczyna go już nużyć. Anime powstaje na podstawie komiksu internetowego, który zadebiutował w 2009 roku. Obecnie trwają prace nad 3. sezonem japońskiej animacji, która jest niezwykle popularna na całym świecie.

