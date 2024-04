Justin Lin został wybrany na reżysera. I nie chodzi o Spider-Mana 4

Zdjęcie: Jaimie Trueblood - © 2011 Universal Studios

Prestiżowy portal Deadline informuje, że Justin Lin został wybrany na reżysera produkcji Stakehorse dla Amazon MGM Studios. Jest to o tyle ciekawe, że według plotek miał być jednym z dwóch kandydatów do wyreżyserowania Spider-Mana 4, o czym w marcu 2023 roku informował znany insider Jeff Sneider.

Filmowiec pracował wcześniej przy franczyzie Szybcy i wściekli. Aktualnie rozwija takie projekty jak The Last Days of John Allen Chau, thriller Two for the Money z Charlize Theron i Danielem Craigiem, a także One Punch Man dla Sony Pictures.

Stakehorse - informacje

Co wiemy o Stakehorse? Szczegóły fabuły na razie są trzymane w tajemnicy. Wiemy natomiast, że ma to być thriller kryminalny. Scenariusz napisze Justin Piasecki. Produkcją zajmą się Todd Lieberman i Alex Young z Hidden Pictures, a także Justin Lin za pośrednictwem swojej firmy Perfect Storm Entertainment. Piasecki będzie też producentem wykonawczym.