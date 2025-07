Pełen akcji zwiastun serialu Motyl. Prime Video będzie mieć kolejny hit?

fot. Prime Video

Motyl to nadchodzący szpiegowski thriller od Prime Video, który jest adaptacją komiksu o tym samym tytule od scenarzysty Arasha Amela. Showrunnerem i współtwórcą serialu jest Ken Woodruff (Mentalista, Gotham). W obsadzie znaleźli się Daniel Dae Kim, Reina Hardesty, Piper Perabo i Louis Landau. Ponadto w produkcji występują Kim Ji-hoon, Park Hae-soo, Kim Tae-hee, Charles Parnell, Sean Dulake, Nayoon Kim, Sung Dong-il i Lee Il-hwa.

Warto dodać, że reżyserią dwóch pierwszych odcinków zajął się Kitao Sakurai, który stanie za kamerą nowego Street Fighter od Legendary Entertainment.

W sieci pojawił się zwiastun Motyla, którego 1. sezon będzie liczyć 6 odcinków. Zobaczcie poniżej.

Motyl - zwiastun

Motyl - zdjęcia

Motyl - fabuła, premiera

David Jung, tajemniczy były agent wywiadu USA, ukrywa się w Korei Południowej. Jego życie zostaje rozbite na kawałki w wyniku decyzji, do której podjęcia został niegdyś zmuszony. Przeszłość wraca, by go prześladować, gdy na jego trop wpada młoda zabójczyni Rebecca oraz Caddis, złowroga organizacja szpiegowska, dla której pracuje.

Motyl - premiera 1. sezonu 13 sierpnia na Prime Video.