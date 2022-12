Oppenheimer - film promowany na okładce Total Film. Za kamerą Chris Nolan

fot. UNIVERSAL PICTURES

Oppenheimer to film oparty na prawdziwej historii człowieka, który stworzył bombę atomową. Christopher Nolan w rozmowie z Total Film zapowiada, że jego produkcja ma ogromną skalę i rozmach. Jak na dramat historyczny o takiej tematyce są to słowa dość zaskakujące.

Tytułową rolę gra Cillian Murphy. W obsadzie są również Emily Blunt jako Katherine „Kitty” Oppenheimer, Matt Damon jako Leslie Groves, Robert Downey Jr. jako Lewis Strauss, Florence Pugh jako Jean Tatlock, Rami Malek, Benny Safdie jako Edward Teller, Josh Hartnett jako Ernest Lawrence, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Dylan Arnold jako Frank Oppenheimer, Olli Haaskivi, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, Michael Angarano jako Robert Serber, Gary Oldman, Alex Wolff, Olivia Thirlby i Kenneth Branagh.

Oppenheimer - o czym film?

Film oparty jest na nagrodzonej Pulitzerem książce American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer autorstwa Kaia Birda i zmarłego Martina J. Sherwina. Produkcja opowiada historię J. Roberta Oppenheimera, szefa Projektu Manhattan, który przyczynił się do powstania pierwszej bomby atomowej.

Oppenheimer - premiera filmu w USA 21 lipca 2023 roku.