Oppenheimer i Barbie - ogromna popularność podwójnego seansu. Bilety sprzedają się jak ciepłe bułeczki

Oppenheimer i Barbie - od jakiegoś czasu w sieci na sile przybiera kampania promocyjna obu tych debiutujących w ten sam dzień filmów. Zamiast dyskutować o różnicach marketingowych czy rywalizacji produkcji w box office, gwiazdy Hollywood z Tom Cruise'em na czele zachęcają potencjalnych odbiorców do wybrania się na oba dzieła. Wielką popularność zdobywa też podwójny seans; jak donosi serwis Variety, sieć kin AMC Theatres już w tej chwili sprzedała na niego ponad 20 tysięcy biletów w USA.

Tak całą sytuację komentuje Elizabeth Frank, dyrektorka ds. treści w AMC Theatres:

Fakt, że ponad 20 tysięcy kinomanów zaplanowało już seans i kupiło bilety na obejrzenie Barbie i Oppenheimera tego samego dnia to najlepszy dowód na to, że głośna dyskusja w Internecie na temat zobaczenia obu tych niesamowitych filmów przekłada się na wyniki sprzedaży. Równie ekscytuje to, że do premiery pozostało 10 dni - to może być dopiero początek. Przez ostatnie 3 dni zanotowaliśmy na tym polu 33-procentowy wzrost zainteresowania podwójnym seansem obu produkcji. Jesteśmy zachwyceni skalą tego wydarzenia.

Analitycy box office oceniają, że sama dyskusja o tym, który z filmów - Barbie czy Oppenheimera - obejrzeć jako pierwszy może przełożyć się na lepsze wyniki weekendów otwarcia obu produkcji.

Barbie i Oppenheimer zadebiutują w polskich kinach 21 lipca.