Barbie - tak śpiewa Ken. Ta piosenka może Was rozbawić

fot. IMDb.com

Barbie to dość specyficzny film, który po pierwszych recenzjach zapowiada się na jeden z najlepszych 2023 roku. Tą specyficzność doskonale obrazuje opublikowany klip z piosenką I am Just Ken, którą wykonuje Ryan Gosling w roli Kena. Towarzyszą mu też inni Kenowie, a całość ma dość ironiczny, prześmiewczy charakter utrzymany w konwencji filmu.

Barbie - piosenka

Jest też spot, w którym po raz pierwszy słyszymy fragment piosenki Billie Eilish.

Barbie - opis fabuły

Świat Barbie to idealne miejsce, pełne idealnych mieszkańców. No, chyba że ktoś przeżywa akurat kryzys egzystencjalny w całej pełni. Albo jest Kenem.

Barbie - premiera 21 lipca w kinach.

