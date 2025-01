W Avengers: Doomsday ma powrócić TA postać. To będzie emocjonalny gamechanger dla Dooma

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nie ma tygodnia, by do sieci nie trafiło kilka nowych doniesień i spekulacji na temat tego, kogo jeszcze możemy zobaczyć w filmie Avengers: Doomsday. Choć do poniższych rewelacji powinniśmy podchodzić z dystansem, scooper MyTimeToShineHello raportuje, że w produkcji MCU powróci Gwyneth Paltrow w roli Pepper Potts aka Rescue, którą po raz ostatni mieliśmy okazję oglądać w Avengers: Endgame.

Przypomnijmy, że Paltrow sportretowała Pepper Potts kolejno w filmach Iron Man, Iron Man 2, Avengers, Iron Man 3, Wojna bez granic i Koniec gry - w tym ostatnim na placu boju z Thanosem pojawiła się w zbroi właśnie jako znana z komiksów Rescue. Bohaterka uczestniczyła także w pogrzebie Tony'ego Starka; od tamtego czasu jej wątek, nawet pomimo przejmowania aktywów Stark Industries w produkcji Spider-Man: Bez drogi do domu, nie doczekał się w Kinowym Uniwersum Marvela rozwinięcia.

Komentatorzy w sieci nie mają wątpliwości, że skonfrontowanie granego przez Roberta Downeya Jr. Doktora Dooma właśnie z Pepper Potts może być emocjonalnym przełomem w samym filmie - o ile tylko bracia Russo zdecydują się odwołać do miłości, jaka wcześniej połączyła bohaterkę i Iron Mana z podstawowego uniwersum.

Premierę Avengers: Doomsday zaplanowano na maj 2026 roku.