Specjalistka - zdjęcia z nowego thrillera Apple TV+. To serial inspirowany prawdziwą historią

Na Apple TV+ pojawi się nowy serial limitowany pt. Specjalistka, w którym w głównej roli występuje Jessica Chastain. Scenarzystką, producentką wykonawczą i showrunnerką thrillera jest Melissa James Gibson (scenarzystka House of Cards i Zawód: Amerykanin).

Specjalistka - fabuła, premiera

Specjalistka to pełen napięcia thriller z elementami dramatu. Tajna oficerka śledcza próbuje pogodzić życie rodzinne z tropieniem grup propagujących nienawiść w Internecie, żeby powstrzymać ekstremistów przed działaniem.

Osiemioodcinkowy serial inspirowany jest prawdziwą historią, opublikowaną w Cosmopolitan w 2019 roku, napisaną przez Andreę Stanley. Artykuł nosił tytuł Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?, czyli "czy można powstrzymać masową strzelaninę, zanim do niej dojdzie?". Opisywał historię byłej policjantki i żołnierki piechoty morskiej, nazywanej przez dziennikarkę "K", która pomaga FBI śledzić niebezpiecznych mężczyzn w internecie, stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Pomogła m.in. w aresztowaniu Michaela Fintona, który planował podłożyć bombę pod lokalny budynek federalny w 2009 roku. Ze względu na wysoki poziom zagrożenia kobieta unika rozgłosu i nie używa swojego prawdziwego imienia i nazwiska.

W rolę męża K wciela się Nnamdi Asomugha. W obsadzie są również Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley i Toussaint Francois Battiste. W gościnnej roli pojawi się Pablo Schreiber. Z kolei powracającą postać gra James Badge Dale.

Serial zadebiutuje dwoma odcinkami 26 września na platformie Apple TV+. Kolejne będą pojawiać się co tydzień. Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia ze Specjalistki.