21. MFF Nowe Horyzonty - OPPO przedstawia spot selekcji konkursowej Film Your Story

fot. materiały prasowe

21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, który odbędzie się we Wrocławiu i online, nadchodzi coraz większymi krokami. OPPO, sponsor festiwalu, zaprezentował właśnie spot powstały w oparciu o prace nadesłane na konkurs "Film Your Story". Przypomnijmy, że konkurs skierowany był do młodych kreatywnych osób, a w selekcji znalazły się ich filmy opowiadające o odkrywaniu własnej drogi, pisaniu własnej historii na przekór przeciwnościom, radości tworzenia i przekraczaniu własnych granic. Spot znajdziecie poniżej.

OPPO oraz organizator festiwalu uruchamiają tym samym specjalną selekcję filmów wybranych w ramach konkursu "Film Your Story". Powstałe filmy dostępne są przez platformę NH VOD i znajdziecie je tutaj.

Postawiliśmy na kino laureatów festiwali, kino młodych twórców i uznanych autorów - filmy wyraziste, magnetyczne, pełne młodości, mądrości i pasji. Filmy, w których bohaterowie chcą pisać swoje własne historie na przekór światu. Ale również filmy szalone i prowokacyjne, idealne na letnie wieczory - zapowiada selekcję OPPO - Film Your Story dyrektor festiwalu, Marcin Pieńkowski.

21. MFF Nowe Horyzonty - Film Your Story

21. MFF Nowe Horyzonty - festiwal startuje już 12 sierpnia 2021 roku.