OPPO prezentuje Reno5 5G o obejmuje patronatem Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty

Źródło: OPPO

Nowy smartfon OPPO Reno5 5G ma stanowić idealne dopełnienie dla Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. To sprzęt skrojony z myślą o tych, którzy myślą o wykorzystaniu telefonów w roli podręcznych narzędzi do filmowania. W rękach kreatywnych twórców ma sprawdzić się do realizacji materiałów do mediów społecznościowych a nawet przy kręceniu amatorskich produkcji dokumentalnych bądź fabularnych.

W cenie nie przekraczającej 2000 zł otrzymujemy gadżęt wyposażony w poczwórny układ optyczny przystosowany do pracy w wymagających warunkach. Sztuczna inteligencja AI Highlight Video automatycznie wykryje poziom oświetlenia w kadrze i dopasuje parametry nagrania w taki sposób, aby poprawić jego klarowność. Z kolei z myślą o tych, którzy realizują sceny po zmierzchu, zaprojektowano algorytm Ultra Night Video automatycznie rozświetlający ciemne ujęcia. Do dyspozycji otrzymamy również algorytm Live HDR pomagający w tonowaniu prześwietlonych fragmentów kadru.

Dodajmy do tego funkcję Ultrastabilizacji Video oraz możliwość filmowania jednocześnie z przedniej i tylnej kamery, a otrzymamy narzędzie wprost stworzone do kręcenia filmów. Zwłaszcza że dwa szeregowe ogniwa o łącznej pojemności 4300 mAh współpracują z szybką ładowarką 65 W. Przy jej pomocy naładujemy sprzęt od zera do pełna w 35 minut. Nawet jeśli OPPO Reno5 5G rozładuje się w trakcie pracy, krótka przerwa pozwoli błyskawicznie przywrócić go do życia.

OPPO Reno5

Warto wspomnieć także o tym, że ten 6,4-calowiec wyposażono w matrycę AMOLED o rozdzielczości FullHD+ i odświeżaniu 90 Hz, a sam smartfon uzyskał certyfikację Netflix HD i Amazon Prime Video HD, która stanowi potwierdzenie, że wyświetli materiały filmowe w najwyższej jakości.

W ramach serii Reno 5 zadebiutują ponadto dwa tańsze modele wyposażone w nieco mniej wydajne podzespoły. Jednak wszystkie modele z tej linii produktowej mają równie dobrze sprawdzić się w rękach twórców, a cała seria Reno5 będzie patronowała Festiwalowi Filmowemu Nowe Horyzonty:

Wraz z premierą najnowszej serii smartfonów OPPO Reno5 oddajemy w ręce użytkowników szereg opcji kreatywnego nagrywania, aby pozwolić im puścić wodze fantazji i tworzyć unikalne filmowe opowieści. Bardzo cenimy sobie młodych, aspirujących twórców, a pomysłowość jest częścią DNA naszej marki. Kampania »Film Your Story« to dowód na to, że OPPO wspiera osoby kreatywne i odważne i zachęca je do podążania wybraną przez nie ścieżką. Tym bardziej cieszy nas współpraca z festiwalem Nowe Horyzonty, który słynie z wykraczania poza granice konwencjonalnego kina i od zawsze jest wyznacznikiem trendów w dziedzinie szeroko rozumianych treści wideo – powiedział Mo Zhang, Brand Manager w OPPO Polska.

Główną linią współpracy OPPO z organizatorami festiwalu będzie objęcie patronatu nad Pokazami Galowymi oraz Nagrodą Publiczności. W ramach nowej platformy Nowe Horyzonty VOD powstanie również sekcja filmów poświęconych historiom o odkrywaniu własnej drogi, przekraczaniu własnych granic i radości tworzenia.

Specyfikację nowych urządzeń od OPPO prezentujemy w poniższej tabeli: