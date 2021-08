Nowe Horyzonty 2021 - program festiwalu robi wrażenie. Sprawdźcie sami

materiały prasowe

12 sierpnia rozpocznie się uroczyste otwarcie 21. MFF Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W programie wydarzenia znalazło się aż 231 filmów - w tym 175 pełnometrażowych - z kilkudziesięciu krajów. W Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Filmowym, Teatrze Muzycznym Capitol oraz na wrocławskim rynku odbędzie się blisko 600 seansów. Festiwal będzie miał jednak charakter hybrydowy i ponad połowa tytułów będzie dostępna również online.

21. MFF Nowe Horyzonty we Wrocławiu otworzy pokaz filmu Titane, który zdobył Złotą Palmę na tegorocznym Cannes za najlepszy film. Nie zabraknie wielu premier, także polskich filmów, zaś organizatorom udało się ściągnąć aż 20 tytułów, które debiutowały na tegorocznym festiwalu w Cannes. Poniżej opis z informacji prasowej:

Wizytówką Nowych Horyzontów są bezkompromisowe filmy twórców i twórczyń poszukujących oryginalnych form wyrazu – prezentowane w sekcji konkursowej. W tym roku o Grand Prix konkuruje 12 produkcji z różnych stron świata (m.in. z Austrii, Francji, Polski, Tunezji, USA i Wietnamu). Zwyciężczynię lub zwycięzcę wybierze jury w składzie: Olga Tokarczuk (przewodnicząca; laureatka literackiej Nagrody Nobla) oraz reżyserki i reżyserzy filmowi – Catarina Vasconcelos, Adina Pintilie, Jagoda Szelc oraz Burhan Qurbani. Swojego nowohoryzontowego faworyta wskaże także festiwalowa publiczność. Patronem Nagrody Publiczności jest firma OPPO, producent inteligentnych urządzeń. W sekcjach OPPO Pokazy Galowe oraz Mistrzowie znajdują się najważniejsze filmy pokazywane i nagradzane na prestiżowych festiwalach. Oprócz wspomnianego już Titane, festiwalowa publiczność zobaczy tu także innych zdobywców nagród z 74. MFF w Cannes: Memorię Apichatponga Weerasethakula, z Tildą Swinton w głównej roli (Nagroda Jury), Kolano Ahed Nadava Lapida (Nagroda Jury), Annette Leosa Caraxa (Najlepszy Reżyser), Drive My Car Ryusuke Hamaguchiego (Najlepszy Scenariusz) oraz Bohatera Asghara Farhadiego (Grand Prix). To nie wszystkie filmowe hity z Cannes – w programie Nowych Horyzontów znajdują się także m.in.: Vortex Gaspara Noé, Wszystko poszło dobrze Françoisa Ozona, Gorączka Kiriła Serebrennikowa, Trzy piętra Nanniego Morettiego, Wyspa Bergmana Mii Hansen-Løve, Paryż, 13 dzielnica Jacquesa Audiarda, W drogę! Panaha Panahiego, a także Pracodawca i pracownik Manuela Nieto Zasa. Nowohoryzontowa publiczność zobaczy również najważniejsze filmy tegorocznego Berlinale (na czele ze zdobywcą Złotego Niedźwiedzia – Niefortunnym numerkiem lub szalonym porno w reżyserii Radu Jude); Sundance (m.in. Censor Prano Bailey-Bond); Rotterdamu (laureat festiwalu – hinduskie Kamyki P.J. Vinothraja) czy San Sebastián (obsypany nagrodami Początek Dei Kulumbegashvili)

Wśród wielu sekcji są m.in. Międzynarodowy Konkurs Nowe Horyzonty, OPPO Pokazy Galowe, Mistrzowie, Odkrycia, Pokazy specjalny, Oslo/Reykjavik i wiele innych. Pełny program możecie znaleźć na oficjalnej stronie Nowych Horyzontów.

Na obiektach festiwalu funkcjonować będzie określony reżim sanitarny. Uczestnicy będą zobligowani do noszenia maseczek, zaś seanse rozciągnięte będą godzinowo tak, aby sale kinowe mogły być na bieżące dezynfekowane. Od 4 sierpnia od godziny 12.00 rusza sprzedaż biletów na pokazy stacjonarne, zaś od 5 sierpnia na VOD.

Nowe Horyzonty 2021 - wydarzenie rozpocznie się stacjonarnie od 12 sierpnia do 22. W formie online potrwa do 29 sierpnia. 21 sierpnia odbędzie się za to uroczyste ogłoszenie laureatów konkursów i wręczenie nagród.