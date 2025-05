Robert De Niro krytykuje Trumpa w Cannes: „filisterski prezydent” i zagrożenie dla sztuki

fot. IMDb

Reklama

Robert De Niro podczas 78. festiwalu filmowego w Cannes został nagrodzony Honorową Złotą Palmą za całokształt kariery. Aktor znany z takich hitów jak Taksówkarz, Wściekły Byk czy Chłopcy z ferajny w swojej przemowie postanowił uderzyć w Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych.

W moim kraju walczymy ze wszystkich sił o demokrację, którą kiedyś braliśmy za pewnik. Dotyczy to każdego z nas, ponieważ sztuka to coś, co łączy wszystkich, tak jak dziś wieczorem. Sztuka szuka prawdy i jest różnorodna. Właśnie dlatego stanowi zagrożenie. Właśnie dlatego boją się nas autokraci i faszyści.

Robert De Niro krytykuje Donalda Trumpa w Cannes

Robert De Niro następnie nazwał Donalda Trumpa „filisterskim” prezydentem. To określenie według słownika PWN oznacza „człowieka ograniczonego, bez wyższych aspiracji, o zakłamanej moralności”. Skrytykował fakt, że polityk mianował się szefem Kennedy Center, obciął finansowanie i wsparcie dla sztuki, nauk humanistycznych i edukacji, a także ogłosił plany na wprowadzenie 100 procentowego cła na filmy wyprodukowane poza USA.

Nie można wycenić kreatywności, ale najwyraźniej można nałożyć na nią cło. Oczywiście, to jest niedopuszczalne. Wszystkie te ataki są niedopuszczalne. Nie możemy siedzieć z założonymi rękoma i oglądać tego tak, jak film w kinie. Musimy działać i to właśnie teraz.

Aktor dodał, że ludzie powinni podjąć działania „bez przemocy, ale z wielką pasją i determinacją”. Następnie zakończył swoją wypowiedź o rządach Donalda Trumpa tymi słowami:

„Nadszedł czas, aby wszyscy, którym zależy na wolności, zorganizowali się, zaprotestowali, a gdy odbędą się wybory, zagłosowali. Powtarzam: zagłosowali. Dziś wieczorem i przez następne 11 dni pokazujemy naszą siłę i zaangażowanie, świętując sztukę na tym wspaniałym festiwalu. Liberté, Égalité, Fraternité (wolność, równość, braterstwo)”.

Filmy z Robertem De Niro [RANKING]

Zapraszamy do naszego przewodnika po najlepiej ocenianych wśród krytyków filmów z udziałem Roberta De Niro. Zestawienie powstało na portalu internetowym Rotten Tomatoes, który gromadzi recenzje dziennikarzy oraz krytyków, a następnie tworzy odpowiednie rankingi. Na liście znalazło się 50 pozycji, na które trafiły produkcje z najlepszymi recenzjami. Wśród nich znalazły się kultowe klasyki, ale także świeższe twory. Sprawdźmy zatem, które filmy zdominowały zestawienie.