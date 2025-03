fot. materiały prasowe Netflix

Steven Knight, twórca serialu i nadchodzącego filmu Peaky Blinders, zrobił sobie przerwę w postprodukcji, aby udzielić wywiadów promujących serial Tysiąc ciosów. Podczas rozmowy z The Playlist poruszono kwestię pełnometrażowej produkcji.

Peaky Blinders w kinach

Knight zdradził, że Peaky Blinders trafi najpierw do kin na całym świecie, a dopiero potem zadebiutuje w Netflixie. Twierdzi też, że pierwszy montaż wyszedł mu kapitalnie.

– Serial nigdy nie był szeroko promowany, ale widzowie sami go odkrywali i polecali innym. Ze względu na ich pasję do serialu chcę, aby obejrzeli go wspólnie w jednym miejscu. Dotąd dyskutowali o nim głównie online, co oczywiście jest w porządku, ale zależy mi, by ten film trafił do kin, by ludzie mogli razem przeżyć tę historię.

Nie wiadomo, czy Netflix planuje kinową emisję we wszystkich krajach, więc nie jest pewne, czy obejmie ona również Polskę. Platforma streamingowa nie odniosła się jeszcze do słów twórcy.

Premiera zaplanowana jest na 2025 rok, ale dokładna data nie została ujawniona. Podobnie nie ujawniono jeszcze szczegółów fabuły.