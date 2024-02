Oscarowe wojny: jakie historie kryją się za słynną nagrodą?

Marginesy

Wydawnictwo Marginesy planuje na wydać książkę poświęconą historii najsłynniejszej nagrody filmowej, czyli Oscarów.

Książka Oscarowe wojny autorstwa Michaela Schulmana to obejmująca dziewięć dekad kronika nagrody, pokazująca jak wokół Oscarów ścierają się interesy i ambicje. To historie prawdziwe, ale czyta się je jak najlepszy powieściowych thriller.

Premiera Oscarowych wojen została zaplanowana na 28 lutego.

Oscarowe wojny - opis i okładka książki

Źródło: Marginesy

Ameryka nie ma rodziny królewskiej. Ma Oscary.

Od dziewięciu dekad starannie wystrojone gwiazdy i goniący za zyskiem producenci polują na nieuchwytną statuetkę. To, co rozpoczęło się w 1929 roku jako branżowy bankiet, przerodziło się w wystawną ceremonię z czerwonym dywanem i tłumem fotoreporterów. Ale nie dajcie się zwieść. Oscary to przede wszystkim pole bitwy, na którym jak w soczewce widać historię Hollywood – i samej Ameryki. Droga do Oscarów może być złota, ale wybrukowano ją krwią, potem i złamanymi sercami.

Oscarowe wojny to niezwykła kronika najbardziej prestiżowej nagrody filmowej, obfitująca w osobiste dramaty – niektóre już kultowe, inne nigdy wcześniej nieujawnione – które rozgrywały się na scenie i poza nią. Schulman obserwuje ścierające się interesy, zmienne tendencje i kolejne punkty zwrotne w historii filmu. A w krzyżowym ogniu wielkiego biznesu znajdują się ludzie: ich zawiedzione ambicje, artystyczne epifanie, chaotyczne współprace i marzenia – ziszczone lub pogrzebane.

To fascynująca historia z iście gwiazdorską obsadą, w skład której wchodzą najpotężniejsi hollywoodzcy gracze, a także osoby z zewnątrz, które próbowały szturmować bramy oscarowej twierdzy. Każda z opowieści stanowi punkt zwrotny dla Akademii i sztuki filmowej, a czasem dla kultury w ogóle.