Kate Hudson w nowym wywiadzie dla radia Capital FM wspomina, że mogła zagrać w hicie Diabeł ubiera się u Prady. Rola zasadniczo należała do niej, a teraz podkreśla, jak bardzo żałuje, że wówczas podjęła złą decyzję.

Kate Hudson odmówiła roli, którą ostatecznie zagrała Anne Hathaway.

– To była zła decyzja związana z terminami. To była jedna z tych sytuacji, gdy nie mogłam tego zrobić, ale powinnam była coś zmienić – i tego nie zrobiłam. Gdy zobaczyłam ten film, tylko westchnęłam, ale wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Naprawdę powinnam była wtedy coś zrobić, by w nim zagrać.

Wyjaśnia, że aktorzy nie zawsze odmawiają ról dlatego, że ich nie chcą – często zdarza się, że różne projekty są kręcone w tym samym czasie. W tym przypadku jednak aktorka po latach uważa, że mogła znaleźć sposób, by pogodzić te zobowiązania, i dlatego żałuje.

Przypomnijmy, że Diabeł ubiera się u Prady trafił do kin w 2006 roku. Był to hit komercyjny (326 mln dolarów przy budżecie 35 mln dolarów) i artystyczny – otrzymał dobre recenzje i dwie nominacje do Oscara.

W 2024 roku ogłoszono wstępne plany na kontynuację. Na razie brak konkretnych informacji o postępach prac.