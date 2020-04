Oscary 2021 - Akademia wprowadza rewolucyjne zmiany w dobie pandemii

Epidemia koronawirusa sprawia, że pewne produkcje zamiast do kin trafiają prosto do serwisów VOD i platform streamingowych. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznająca Oscary postanowiła wyjść na przeciw takiemu modelowi dystrybucji. Otóż według nowych zasad o nominację do Oscara będą mogły ubiegać się produkcje, które nie miały swojej premiery kinowej. Po prostu, aby wziąć udział w wyścigu filmy będą musiały zostać udostępnione na specjalnej platformie Akademii, Academy Screening Room, w ciągu 60 dni od swojej premiery w sieci. Jednak jak zaznaczono jest to rozwiązanie tymczasowe, spowodowane obecną sytuacją na świecie. Jeżeli problem epidemii się unormuje Akademia może powrócić do poprzednich zasad.

Kolejną zmianą jest to, że Akademia postanowiła zlikwidować kopie DVD jako sposób przesyłania filmów do przeglądu. W tym roku jeszcze będzie można użyć tej metody, jednak w kolejnych latach wszystkie filmy, które będą chciały ubiegać się o nominacje do Oscara będą musiały zostać udostępnione na wspomnianej platformie Academy Screening Room. Bardzo ważną zmianą jest połączenie kategorii Najlepszy Dźwięk i Najlepszy Montaż Dźwięku w jedną (Najlepszy Dźwięk). Odbyło się to na wniosek samych dźwiękowców, będących członkami Akademii, ponieważ w ostatnich latach wielokrotnie zdarzało się, że w obydwu kategoriach tryumfował ten sam film.

Zmiana spotkała również kategorię Najlepszy Film Międzynarodowy. Do tej pory we wstępnym etapie nominacji na filmy z tej kategorii głosowała specjalna komisja, a wszyscy członkowie Akademii mogli wybierać dopiero z pięciu nominowanych produkcji. Teraz we wstępnych etapach będą mogli oddać swój głos wszyscy uprawnieni członkowie Akademii. Natomiast w kategorii Najlepsza Muzyka, aby propozycja była brana pod uwagę, to 60 procent ścieżki musi być oryginalna, jeśli natomiast chodzi o produkcje będące częścią jakiejś serii, to ten odsetek został podniesiony do 80 procent.