Koronawirus - kiedy kina zostaną otwarte w Europie? Długo na to poczekamy

Wiemy, że wszystkie największe sieci kin w USA nie chcą zbyt szybko otwierać swoich placówek. W rozmowach z mediami mówią, że być może nastąpi to w czerwcu lub lipcu 2020 roku.

Według informacji Deadline we Francji mają nadzieję, że być może będzie to lipiec 2020 roku, ale sądzą, że nie jest to realistyczny termin. Może to potrwać o wiele dłużej.

W Hiszpanii jest gorzej. Według szefa jednej z sieci kinowej realnym okresem otwarcia kin jest końcówka 2020 roku. Podkreśla, że to najwcześniejszy możliwy termin. Myśli, że może to być październik lub listopad 2020 roku.

Europejska sieć Vue, która ma siedzibę w Wielkiej Brytanii ma nadzieję na otwarcie placówek w połowie lipca 2020 roku. Niemcy wypracowali określone zasady higieny i formy pracy kin, ale nie określają okresu ich otwarcia, gdyż jest on tak odległy i nie da się na obecną chwilę dokładnie go przewidzieć.

W Polsce otwarcie kin jest w czwartym i zarazem ostatnim etapie odmrażania kraju. Nie podano żadnych dat, kiedy to może nastąpić, więc równie dobrze mogą minąć miesiące.