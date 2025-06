Nakręcił 28 lat później, odrzucił Obcego 4, a czy zrobi nowego Bonda? Jest odpowiedź

materiały prasowe

Danny Boyle ma na swoim koncie wiele znanych i lubianych przez publiczność filmów, a krytykom z kolei do gustu przypadła jego najnowsza produkcja, czyli 28 lat później, które jest dopiero początkiem nowej trylogii filmów o zombie. Reżyser w rozmowie z The Hollywood Reporter porozmawiał o swojej przeszłości i przyszłości. Co na niego czeka, a co prawdopodobnie nigdy nie powróci?

Boyle był jednym z kandydatów do wyreżyserowania Obcego: Przebudzenie, ale nigdy nie doszło to do skutku. Za kamerą ostatecznie stanął Jean-Pierre Jeunet, a film nie przypadł do gustu publiczności i krytykom, choć po latach jest zdecydowanie cieplej wspominany niż w momencie premiery. Dlaczego Boyle odrzucił tę propozycję? Duże znaczenie w tym miało użycie komputerowych efektów specjalnych, które stawało się coraz bardziej powszechne i popularne. To nie przypadło do gustu reżyserowi.

Spotkałem Sigourney Weaver i Winonę Ryder, więc faktycznie byłem blisko filmu. Były świetne. [...] Nie potrafiłem sobie poradzić z CGI. Bardzo mi się podobał pomysł na Obcego, ale doznałem nagłego momentu olśnienia i pomyślałem: "Nie jesteś do tego odpowiednią osobą." Zamiast tego zrobiłem Życie mniej zwyczajne też z ludźmi z 20th Century Fox. Zamiast Obcego zrobiłem tę porażkę! Ale to już przeszłość.

W przeszłości Boyle otarł się też o piastowanie roli reżysera przy filmie z serii o Jamesie Bondzie. Czy teraz w obliczu roszad za kulisami jest szansa, że tym razem to zrobi?

Nie pukali do moich drzwi.

Wygląda na to, że najbliższym planem reżysera jest po prostu wyreżyserowanie zwieńczenia nowej trylogii 28 lat później. Boyle chciał nakręcić wszystkie filmy z trylogii, ale studio naciskało na kręcenie pierwszej i drugiej części w tym samym czasie przy jednoczesnej promocji "jedynki". To było niemożliwe, dlatego za reżyserię The Bone Temple zabrała się Nia DaCosta. Boyle ma jednak w planach powrót na 3. część nowej trylogii o ile ta zostanie sfinansowana, a poprzednie produkcje odniosą w kinach sukces.

