Najlepsze horrory 2024 roku: Te filmy przerażały widzów najbardziej [RANKING]

2024 rok był wyjątkowy dla horrorów, ponieważ na duże ekrany weszło naprawdę dużo bardzo dobrych i wysoko ocenianych przez widzów i krytyków filmów z dreszczykiem. Potwierdza to serwis Rotten Tomatoes, w którym ponad 30 tytułów z tego gatunku otrzymało certyfikat "świeżości", co oznacza, że przeważały pozytywne opinie recenzentów. Takimi mogły się pochwalić m.in. Substancja, Strange Darling, Nosferatu, Ciche miejsce. Dzień pierwszy, Uśmiechnij się 2 czy Terrifier 3. A to tylko kilka przykładów wartych uwagi.

Prezentujemy ranking najlepszych horrorów według krytyków, który przygotował serwis Rotten Tomatoes. Kolejność wyznacza wartość Tomatometru wyrażona w procentach , którą możecie zobaczyć przy każdym tytule w poniższej galerii. Należy dodać, że powyżej 37. miejsca rozpoczynają się te produkcje, które zostały wyróżnione certyfikatem "świeżości", dlatego są wyżej w rankingu mimo niższych wartości procentowych. Takie odznaczenie otrzymują te filmy, które mają więcej niż 75% pozytywnych opinii wydanych przez co najmniej 5 recenzentów z dużych serwisów. Dodatkowo tytuły z szeroką dystrybucją muszą posiadać minimum 80 recenzji, a te z ograniczoną dystrybucją oraz premierą wyłącznie na streamingu - 40.

Dlatego w TOP50 nie znalazły się takie horrory, jak Niepokalana z Sydney Sweeney, ani Gniazdo pająka, które mają 70% "świeżości", ale nie zyskały certyfikatu. W zestawieniu są również filmy, które miały premierę w 2023 roku (zazwyczaj podczas festiwali filmowych), ale weszły do kin dopiero w kolejnym. Nie brakuje też takich produkcji, którym jest znacznie bliżej do innych gatunków, jak sci-fi (Obcy: Romulus), filmu psychologicznego (Nie mów zła), thrilleru (Kod zła) czy czarnej komedii (Beetlejuice Beetlejuice). Jak oceniacie kolejność? Które horrory zapadły Wam najbardziej w pamięć? Dajcie znać w komentarzach.

