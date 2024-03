Oscary 2024 - zwycięzcy. Oppenheimer i Biedne istoty królują. Strefa interesów nagrodzona.

fot. flickr

Oscary 2024 dla Oppenheimera nie jest chyba wielkim zaskoczeniem. Najnowsze dzieło Christophera Nolana było nominowane w 13 kategoriach, a ostatecznie statuetki dostało w 7. W tym dla najlepszego reżysera i najlepszego aktora dla Cilliana Murphy'ego. Zaskoczeniem było jednak to, że Biedne istoty pokonały Barbie zgarniajac 4 statuetyki gdy film w reżyserii Grety Gerwig dostał tylko jedną za piosenkę w wykonaniu Billie Eilish.

Dwie statuetki, w tym za najlepszy film nieanglojęzyczny, otrzymała Strefa interesów w reżyserii Jonathana Glazera, który ze sceny podziękwoał także Polskiemu Instytutowi Filmowemu ponieważ film jest koprodukcją brytyjsko-amerykańsko-polską.

Oscary 2024 - Lista zwycięzców

NAJLEPSZY FILM

Oppenheimer

REŻYSERIA

Christopher Nolan - Oppenheimer

AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Cillian Murphy - Oppenheimer

AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Emma Stone - Biedne istoty

AKTOR DRUGOPLANOWY

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Da'Vine Joy Randolph - Przesilenie zimowe

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

American Fiction

SCENARIUSZ ORYGINALNY

Anatomia upadku

FILM MIĘDZYNARODOWY

Strefa interesów

MONTAŻ

Oppenheimer

ZDJĘCIA

Oppenheimer



EFEKTY SPECJALNE

Godzilla Minus One

MUZYKA

Oppenheimer

PIOSENKA

What Was I Made For? - Billie Eilish - Barbie

ANIMACJA

Chłopiec i czapla

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

KOSTIUMY

Biedne istoty

CHARAKTERYZACJA

Biedne istoty

SCENOGRAFIA

Biedne istoty

DŹWIĘK

Strefa interesów

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara

DOKUMENT

20 dni w Mariupolu

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

The Last Repair Shop