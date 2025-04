Minecraft bije rekordy w Polsce. Takiej frekwencji nie miał żaden tytuł podczas premierowego weekendu

foto. materiały prasowe

Reklama

Minecraft: Film to box office'owy fenomen, którego nikt się nie spodziewał. Nowa produkcja oparta na popularnej grze nie otrzymała przychylnych recenzji od krytyków, ale przypadła do gustu publiczności na tyle, że ta tłumnie gromadzi się w salach kinowych. W weekend otwarcia produkcji udało się zarobić 144,1 mln dolarów. Łącznie 301 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów to niesamowite otwarcie, którego nikt się nie spodziewał.

Minecraft szokuje i bije rekordy popularności w kinach. Polska w topie komercyjnych rynków!

Ciekawsze są jednak informacje na temat otwarcia w Polsce. Minecraft: Film to fenomen, który w weekend otwarcia oficjalnie obejrzało 978 319 widzów. Są to informacje udzielone przez Warner Bros. Polska. Tym samym Minecraft oficjalnie przebija dotychczasowego rekordzistę, którym był Kler z 2018 roku i staje się największą premierą w polskich kinach po 1989 roku.

Na ten wynik na pewno miało wpływ obłożenie sal kinowych. Jak donosi KinoAlert na X (wcześniej Twitter), Minecraft: Film wyświetlano w niedzielę 6 kwietnia 2025 roku na 2246 ekranach w całej Polsce (plus dodatkowe 39. seansów w języku ukraińskim w kinach Helios i wybranych lokalach Cinema City). Oto liczba seansów na multipleks:

Multikino - 909 seansów

Cinema City - 716 seansów

H elios - 621 seansów

Rekordzistą jest kino CINEMA CITY - Wrocław Wroclavia, gdzie rozegrano 47 seansów filmu w ciągu dnia, w tym dwa w języku ukraińskim.

ROZWIŃ ▼

TOP 10 weekendy otwarcia w Polsce - frekwencja

Oto oficjalne dane z największych weekendów otwarcia w polskich kinach. Na liście jest kilka filmów Patryka Vegi, hity familijne, Gwiezdne Wojny, Shrek, ale to właśnie Minecraft unosi zwycięsko diamentowy miecz. Podium nie mogłoby być absurdalniejsze - sprawdźcie sami!