Jak Aaron Pierre robił research do swojej roli? Gwiazda Latarni ujawnia!

Serial Latarnie to kolejna nadchodząca produkcja w budującym się DCU. Potwierdzono już, że główną rolę zagra Aaron Pierre. Aktor w niedawnym wywiadzie opowiedział, jak przygotowywał się do wcielenia się w postać Johna Stewarta.

Latarnie – wypowiedzi Aarona Pierre'a

Pierre zaczął od swojej opinii na temat granej przez siebie postaci.

Ta postać zawsze emanowała klasą, a także charyzmą, siłą i tożsamością. Więc jestem bardzo szczęśliwy, że mogę go ożywić jako aktor.

Opowiedział też, jak przygotowywał się do roli – zrobił bardzo duży research!

To co się teraz dzieje, to moja praca domowa, moja obszerna praca domowa i intensywne przygotowania fizyczne. To komiksy, film, serial telewizyjny. To wszystko razem. To rodzaj oswajania się z rzeczami, które już znam i wcielania siebie samego w to, czego się uczę.

Latarnie – co wiadomo?

Legendarny Hal Jordan (Chandler) i nowy rekrut John Stewart (Pierre), jako dwaj międzygalaktyczni stróże prawa, zostają wciągnięci w mroczną zagadkę na Ziemi, badając sprawę morderstwa w centrum Ameryki.

Serial Latarnie pojawi się na platformie Max. Na razie nie ma jeszcze potwierdzonej daty premiery, a produkcja ruszy już w lutym.