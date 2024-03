Godzilla dziękuje za Oscara. Sieć oszalała po historycznej nagrodzie dla Minus One

Reddit/Reuters

Oscary 2024 już za nami - w sieci nie milkną jednak echa wczorajszej gali. Jednym z najważniejszych momentów ceremonii stało się przyznanie nagrody za najlepsze efekty specjalne, która ostatecznie trafiła do twórców japońskiego hitu Godzilla Minus One. To historyczne wyróżnienie z wielu powodów: pierwsze dla całej franczyzy, pierwsze w tej kategorii dla Kraju Kwitnącej Wiśni i zarazem drugi przypadek, gdy statuetkę za efekty specjalne dostał reżyser danej produkcji, w tym przypadku Takashi Yamazaki (pierwszym był legendarny Stanley Kubrick za 2001: Odyseja kosmiczna).

Nie dziwi więc specjalnie, że internauci oszaleli na punkcie Oscara dla Króla Potworów. W serwisie X zaroiło się od wideo i zdjęć, które pokazują m.in. moment przyznania nagrody, obecność miniaturowej wersji monstrum na samej gali czy wreszcie cieszące się już olbrzymią popularnością wideo, w którym Godzilla dziękuję za przyznany przez Akademię laur. Spójrzcie sami:

