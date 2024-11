Nie, to nie nowy Horizon. Tencent za mocno zainspirował się grą Guerilla Games?

fot. Polaris Quest

Light of Motiram to produkcja tworzona przez studio Polaris Quest, które należy do chińskiego Tencentu. O grze zrobiło się głośno praktycznie zaraz po zapowiedzi, choć raczej nie z powodów, na które liczyli twórcy. Internauci dostrzegli bowiem bardzo duże podobieństwa do serii Horizon autorstwa holenderskiego Guerilla Games.

Deweloperzy z Polaris Quest zdecydowali się osadzić akcję swojej produkcji na postapokaliptycznej Ziemi. Nieliczni ludzie, którym udało się ujść z życiem, prowadzą dalszą walkę o przetrwanie. Przeszkadzają im w tym... mechaniczne zwierzęta. To właśnie ten ostatni element nasuwa najwięcej skojarzeń z przygodami Aloy - zobaczcie sami, jak to wygląda na poniższych zrzutach ekranu i zwiastunie.

Trzeba natomiast zaznaczyć, że mimo podobieństw wizualnych, Light of Motiram ma stawiać na inny rodzaj rozgrywki. Zamiast przygodowej gry akcji z elementami RPG ma być to pełnoprawny survival z otwartym światem. Gracze mogą liczyć więc między innymi na wytwarzanie przedmiotów, łapanie ryb, zdobywanie pożywienia, a nawet stawianie budynków.

Light of Motiram nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.