Paddington 3 - obsada z gwiazdami. Olivia Colman i inni w filmie

materiały prasowe

Obsada Paddingtona 3 skompletowana. Olivia Colman, Antonio Banderas, Rachel Zegler oraz Emily Mortimer negocjują szczegóły kontraktów na występ w filmie zatytułowanym Paddington in Peru. Jest to trzecia część kapitalnie ocenianej serii familijnej. W obsadzie są także Hugh Bonneville, Julie Walters, Jim Broadbent, Madeleine Harris oraz Samuel Joslin. Ben Whishaw oraz Imelda Staunton powrócą jako głosy Paddingtona i cioci Lucy.

Paddington 3 - co wiemy?

Prace na plane ruszą już w lipcu 2023 roku. Zdjęcia będą kręcone w Wielkiej Brytanii, Peru i w Kolumbii. Za kamerą stoi Dougal Wilson, dla którego jest to debiut reżyserski. Studiocanal odpowiada za finansowanie produkcji i będzie dystryuować film kilku krajach, w tym w Polsce.

Historia skupia się na Paddingtonie, który powraca do Peru, by odwiedzić ciocię Lucy. Ona też mieszka tam w domu dla emerytowanych misiów. Paddington i rodzina Brownów wyrusza na nieoczekiwaną przygodę przez lasy deszczowe aż do gór Peru.

Ogłoszono, że Emily Mortimer wcieli się w panią Brown. Tym samym zastępuje w tej roli Sally Hawkins, która grała tę postać w pierwszych dwóch częściach serii. Hawkins w oświadczeniu podkreśla, że jej zdaniem przyszedł czas, by oddać tę rolę komuś innemu. Dokładnych powodów nie ujawniono. Colman zagra wielebną matkę, która prowadzi wspomniany dom dla emerytowanych misiów. Banderas zagra Cabota, kapitana łodzi, który zabiera Brownów na peruwiańską przygodę. Zegler natomiast wciela się w jego córkę, Ginę.

Data premiery nie została ustalona.