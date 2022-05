TikTok Unique Stories - konkurs dla twórców filmowych. Fani popkultury mogą wiele zyskać

fot. materiały prasowe

Papaya Young Creators to największy w Polsce konkurs dla ludzi kreatywnych i filmowców, który zawsze dostarcza wyjątkowych treści. W 2022 roku organizatorzy łączą siły z TikTokiem, tworząc kategorię TikTok Unique Stories, która jest otwarta dla każdego. Jeśli jesteście fanami popkultury marzącymi o karierze Spielberga czy Gerwig, to jest Wasza szansa! W konkursie mogą wziąć udział zarówno profesjonaliści, jak i twórcy amatorskich produkcji.

TikTok już dawno przestał być aplikacją proponującą wyłącznie śmieszne filmiki. Ma ona kluczowe znaczenie dla rozwoju kreatywności – zwłaszcza młodszego pokolenia, które za jego pomocą jest w stanie w wyjątkowy sposób wyrazić siebie. Ten konkurs to dowód na to, że TikTok wyewoluował i stał się miejscem dającym możliwości pokazania swojej artystycznej duszy na poważnie.

TikTok Unique Stories - nagrody

Nagrody z pewnością zmotywują Was do udziału w tym konkursie. Można wygrać sesję mentorską z wyjątkowymi artystami. Są to: piosenkarka i reżyserka Brodka, reżyserka Natasza Parzymies oraz popularny digital creator, artysta i influencer – Cura. Firma Papaya Films zapewni również program stażowy dla finalistów.

- Bardzo cieszę się na spotkanie z twórcami. Mam nadzieję, że moje doświadczenie będzie stanowić merytoryczne wsparcie dla laureatów konkursu. Temat przewodni kategorii TikTok Unique Stories jest wyjątkowy i ważny, tym bardziej nie mogę doczekać się filmów uczestników. To na pewno będzie ciekawe wyzwanie – komentuje Brodka.

Świetnie opowiada o tym także Natasza Parzymies, która ma najlepszy tip dla przyszłych twórców treści: "Nie poddawajcie się. Przeważnie w momencie, gdy chcecie się poddać, coś się udaje". Prawdopodobnie lepszej zachęty do wzięcia udziału w konkursie nie ma. Nawiązując do słów Yody: "Rób albo nie rób, nie ma próbowania". Ten konkurs jest dla każdego, kto chce się sprawdzić i – być może – wejść na nową drogę życiową i zawodową dzięki TikTok Unique Stories.

Ponadto nagrodą główną w konkursie Papaya Young Creators jest kwota w wysokości 10 000 zł.

Brodka

TikTok Unique Stories - szczegóły konkursu

Konkurs jest skierowany do każdego twórcy wideo, który wykaże się kreatywnością. Zadanie jest proste: trzeba w pomysłowy sposób uchwycić motyw różnorodności i inkluzywności, wykorzystując przy tym narzędzia dostępne na TikToku. Gotowe materiały zostaną następnie ocenione przez wybrane dla tej kategorii grono jurorskie. W jego skład wejdą doświadczeni twórcy filmów i reklam, utalentowani TikTokerzy oraz osobowości medialne.

Zgłoszenia należy przesyłać do 11 maja. Uczestnik musi mieć od 20 do 35 lat. Temat i zadanie opisano na stronie konkursu.

Trójkę finalistów kategorii TikTok Unique Stories oraz zwycięzcę nagrody głównej (10 tysięcy!) poznamy na gali wręczenia nagród Papaya Young Creators, która odbędzie się w czerwcu 2022 roku w Warszawie. Tego dnia ogłoszeni zostaną także zwycięzcy pozostałych czterech kategorii 9. edycji konkursu.

Agata Tomaszewska i Wojtek Sawicki, czyli Life on Wheelz, tiktokowi twórcy i jurorzy kategorii TikTok Unique Stories, dodali:

- Nasz profil na TikToku to przede wszystkim treści zachęcające do tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami oraz walczące z wszelkimi stereotypami, jakie wokół tego tematu w naszym społeczeństwie narosły. W naszych filmach pokazujemy użytkownikom platformy, jak wygląda nasza codzienność. Tak samo jak oni jesteśmy w szczęśliwym związku, podróżujemy czy realizujemy się zawodowo. Konto na TikToku traktujemy nie tylko bardzo osobiście, lecz także edukacyjnie. Chcemy, aby nasze treści były przystępne dla wszystkich użytkowników platformy, w szczególności jej młodszych reprezentantów, którzy kształtują swój światopogląd.

TikTok angażuje się także w liczne akcje wspierające różnorodność i inkluzywność, a także inicjatywy poruszające trudne tematy społeczne. Za przykład posłużyć może ostatni cykl rozmów ze znanymi Polkami i Ukrainkami, w którym zaprezentowano użytkownikom platformy różne twarze kobiecości. TikTok stworzył też mural na cześć polskich twórców LGBTQ+ oraz wspierał kampanię #nieczekam107lat walczącą z luką płacową między kobietami i mężczyznami.