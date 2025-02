Były 007 o oddaniu Jamesa Bonda w ręce Amazona. "Będą robić wszystko, żeby..."

fot. Eon Productions

Kilka dni temu świat obiegła szokująca informacja. Dotychczasowi producenci serii przygód Jamesa Bonda od 1995 roku, Barbara Broccoli oraz Michael G. Wilson, w ramach nowej umowy oddali kontrolę kreatywną nad franczyzą osobom z Amazon MGM Studios. Po raz pierwszy w historii to nie rodzina Broccolich będzie podejmowała najważniejsze w sprawie dalszego rozwoju tej franczyzy. Na razie nie ujawniono nazwisk osób, które zajmą się kontrolą kreatywną przyszłych przygód Jamesa Bonda. Michael G. Wilson w oświadczeniu napisał, że przechodzi na emeryturę i nie będzie już produkować filmów; ma zamiar skupić się na tworzeniu sztuki. W praktyce oznacza to wszystko, że to Amazon MGM Studios będzie odpowiedzialne za znalezienie osób, które pokierują marką, wybiorą nowego aktora i może poszerzą ten świat o seriale.

Były 007 o oddaniu Jamesa Bonda w ręce Amazona

Na te wieści zareagował Timothy Dalton, obecnie promujący 2. sezon serialu 1923. Aktor zagrał w dwóch filmach o agencie 007, w których wcielał się właśnie w niego. Było to W obliczu śmierci i Licencja na zabijanie. Aktor wypowiedział się o przejęciu marki Jamesa Bonda dla Radio Times:

Byłem bardzo zdziwiony, zszokowany. Barbara to moim zdaniem fantastyczna kobieta i producentka, podobnie jak jej ojciec Cubby Broccoli, z którym się świetnie dogadywałem i bardzo polubiłem. Był potężną kotwicą przy każdym projekcie. Jeśli coś nie było po jego myśli, to nie mogło zostać zrealizowane. Szkoda, że go już z nami nie ma. Tylko tyle mogę powiedzieć. Dobrze sobie radził z prowadzeniem tego przedstawienia, ale teraz go już nie ma. To wspaniała marka. Filmy obrały różne kierunku na przestrzeni lat, ale w oryginalne jest coś bardzo dobrego. Mam nadzieję, że Amazon chwyci się tego i da ludziom coś ekscytującego i rozrywkowego. Tak czy siak, życzę im powodzenia. Życzę im wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Będą robić wszystko, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy, więc mam nadzieję, że zrobią też dobre filmy.

