Paper Mario: The Origami King – Nintendo prezentuje nowy zwiastun tuż przed premierą

Nintendo

Paper Mario: The Origami King to nowa odsłona popularnej serii, która jest prawdziwą gatunkową mieszanką, bo znaleźć można w niej elementy platformówki, przygodówki i turowego RPGa. Gracze po raz kolejny wcielą się w sympatycznego, tytułowego bohatera i trafią do świata stworzonego z papieru. Rozgrywka połączy eksplorację kolejnych lokacji, zbieranie ikonicznych już monetek i innych przedmiotów, a także walki z przeciwnikami i bardziej wymagającymi bossami. Nie zabraknie tu również prostych łamigłówek do rozwiązania.

W sieci pojawił się nowy zwiastun gry. Materiał jest bardzo krótki i trwa zaledwie 30 sekund, ale trzeba twórcom przyznać, że skutecznie zagospodarowali ten czas. Sporo tutaj fragmentów rozgrywki – widzimy zwiedzanie świata, pojedynki i barwny, wyjątkowo miły dla oka styl oprawy graficznej.

Paper Mario: The Origami King zadebiutuje już 17 lipca. Gra będzie dostępna wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.