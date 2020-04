Parks and Recreation powraca z charytatywnym odcinkiem specjalnym

Parks and Recreation powróci z odcinkiem specjalnym na NBC. Do swoich ról powrócą najważniejsze osoby z obsady serialu: Amy Poehler, Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott oraz Rob Lowe. Niewykluczone, że pojawi się też kilka gościnnych występów. Całość kręcona będzie z domów głównych bohaterów.

Powrócimy zatem do Pawnee w stanie Indiana przy okazji odcinka charytatywnego. Pieniądze zarobione na emisji przekazane zostaną na Feeding America, program do walki ze skutkami koronawirusa. Fabułą odcinka będzie chęć Leslie Knope do sprawdzenia, jak przyjaciołom mija czas na kwarantannie. Specjalny odcinek wyemitowany zostanie 30 kwietnia na NBC.

Leslie Knope wants to let you in on a secret... On April 30, #ParksAndRec is returning to NBC for “A Parks and Recreation Special”. Our workplace proximity associates, along with our neighbors at @StateFarm, are raising money for @FeedingAmerica. Join us! https://t.co/YuyWBTYmrH pic.twitter.com/ZId6Lq3rkJ

— Parks and Recreation (@parksandrecnbc) April 23, 2020