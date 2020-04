Nielsen – koronawirus drastycznie zwiększył zainteresowanie serwisami VoD

Analitycy z firmy badawczej Nielsen postanowili zbadać, jak stan pandemii wpłynął na zainteresowanie serwisami streamingowymi w Stanach Zjednoczonych. W tym celu przyjrzano się oglądalności w ostatnim tygodniu marca 2019 oraz 2020 roku. Termin wybrano nieprzypadkowo – w poniedziałek 23 marca 2020 roku kilkanaście stanów zdecydowało się wprowadzić ograniczenia w sposobie przemieszczania się ludności. W tych okolicznościach obywatele rzucili się do serwisów VoD.

Z raportu wynika, że w grupie badawczej w wieku 25-54 lat zainteresowanie platformami streamingowymi wzrosło niemalże o 100%. Największe skoki oglądalności zanotowano tam, gdzie najwcześniej wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się: w stanach Illinois, Kalifornia, Nowy Jork oraz Waszyngton. Nielsen postanowił zbadać przy tej okazji, jakiego rodzaju treści cieszą się największym zainteresowaniem w dobie pandemii. I tu obyło się bez niespodzianek. Głównymi stymulatorami wzrostu okazały się produkcje rozrywkowe, fitnessowe, live streamy z gier oraz filmy o gotowaniu.

Konsumpcja nielinearnych treści w marcu 2020 roku podskoczyła we wszystkich grupach wiekowych na 56 największych rynkach analizowanych przez Nielsena. Ponadto od 2 do 23 marca tego roku zanotowano 60-procentowy wzrost wśród najmłodszych użytkowników. Firma utożsamia go z masowym zamykaniem szkół na terenach objętych restrykcjami epidemicznymi - o 50% wzrosła oglądalność między godzinami 13 a 16, kiedy większość dorosłych znajduje się w pracy.