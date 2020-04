The Haunting of Bly Manor - twórca o postępach prac nad serialem w dobie koronawirusa

The Haunting of Bly Manor to kontynuacja bardzo dobrze przyjętego serialu Nawiedzony dom na wzgórzu od Netflixa. Jednak nie jest to typowy sequel, ponieważ stanowi zupełnie nową historię. Zapewne wielu fanów zastanawia się, czy produkcja trafi do oferty platformy w tym roku ze względu na problemy wielu projektów związane z epidemią koronawirusa. Z odpowiedzią pospieszył twórca serialu, Mike Flanagan. Stwierdził, że projekt został nakręcony przed wybuchem epidemii, a prace post-produkcyjne są prowadzone zdalnie. Zaznaczył, że nie sądzi, aby Netflix przesunął datę premiery, ponieważ wszystko idzie zgodnie z grafikiem. Zostanie ona ogłoszona, kiedy produkcja będzie gotowa.

W obsadzie serialu znajdują się znani z poprzedniej odsłony Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen i Kate Siegel (grają nowe postacie), do których dołączyli Rahul Kohli, T'Nia Miller i Amelia Eve.