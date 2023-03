Pati niedługo trafi do Playera. O czym opowie?

fot. Player

Pati to nowa 6-odcinkowa produkcja Playera, w której w roli głównej zobaczymy Aleksandrę Adamską. Serial przedstawi historię koleżanki spod celi Alicji Mazur ze Skazanej. Tytułowa Pati, czyli Patrycja Cichy swoją charyzmą i bezczelnością podbiła serca użytkowników platformy. Teraz będziemy mogli dowiedzieć się, jak to się stało, że trafiła ona do więzienia.

Pati - fabuła

Główna bohaterka, zanim została pozbawiona wolności, nie miała najłatwiejszej sytuacji życiowej, głównie za sprawą kompletnie niepoukładanej i nieodpowiedzialnej matki – Julity. To na Pati spada obowiązek zajmowania się młodszym rodzeństwem – Natalką i Natankiem oraz matką uwikłaną w przestępczy światek i narkotyki. Pomimo przeciwności, nie rezygnuje jednak z walki o marzenia.

Pati - zdjęcia

Pati

W obsadzie oprócz Aleksandry Adamskiej pojawili się też między innymi Konrad Eleryk, Agnieszka Przepiórska, Natalia Wolska, Fryderyk Surowiec, Ewa Gawryluk, Marek Richter, Magdalena Walach, Tomasz Drabek, Filip Gołąb, Grazyna Bulka, Ina Sobala i Tomasz Schimscheiner. Scenariusz powstał we współpracy ze scenarzystkami Skazanej. Za reżyserię odpowiedzialny był Bartek Ignaciuk.

Pati ukaże się na platformie 28 kwietnia 2023.