Pierwsze zdjęcie i data premiery 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Co zapowiada scena po napisach?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

Reklama

Finałowy odcinek 1. sezonu Daredevil: Odrodzenie dopiero pojawił się na Disney+, a Marvel Studios postanowiło nie czekać i zaczęło publikować pierwsze oficjalne informacje na temat kontynuacji. Przecieki i zdjęcia z planu od jakiegoś czasu już pojawiały się w sieci, ale tym razem poznaliśmy oficjalne doniesienia.

Daredevil: Odrodzenie: sezon 1, odcinek 9 (finał sezonu) - recenzja spoilerowa

Wiadomo było, że 2. sezon Odrodzenia zadebiutuje w 2026 roku, ale teraz showrunner, Dario Scardapane, podzielił się dokładną datą premiery - będzie to marzec 2026 roku. We wpisie opublikowanym na Instagramie:

Wszystko zmierzało do tego. Co za mieszanka emocji przy zamykaniu pierwszego sezonu. Jestem bardzo wdzięczny obsadzie, ekipie i studio za pewność siebie oraz wyrozumiałość. Szczególne podziękowania należą się Sanie, Bradowi, Kevinowi, Lou, Aaronowi, Justinowi, Charliemu, Vincentowi, Deb, Jonowi i całej reszcie tego szalonego cyrku. Sezon 2 w marcu 2026 roku.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dario Scardapane (@dariojscardapane) ROZWIŃ ▼

W sieci zadebiutowało też oficjalne zdjęcie z 2. sezonu, które przedstawia wnętrze siłowni Fogwella. To bardzo ważne miejsce dla Matta Murdocka. Tam ćwiczył jego ojciec przed walkami. Później to miejsce odwiedzał wielokrotnie sam czy w towarzystwie Elektry. Na jednym ze zdjęć z planu widać, jak przez okno budynku Daredevil wypada razem z Bullseyem.

ROZWIŃ ▼

Co oznacza scena po napisach finałowego odcinka Daredevil: Odrodzenie?

Ostatni odcinek 1. sezonu Daredevil: Odrodzenie prawdopodobnie zapowiedział też przygody innego antybohatera z MCU. W scenie po napisach widzimy Franka Castle, który został złapany przez oddział Fiska i przetransportowany do jego podziemnego więzienia, w którym zamknięto go w klatce razem z przeciwnikami politycznymi burmistrza oraz znanymi mścicielami - na razie tylko Swordsmanem. Punisher nie zagrzał tam miejsca na długo, bo scena po napisach kończy się jego zasugerowaną ucieczką.

To prawdopodobnie będzie prowadzić bezpośrednio do Special Presentation o Punisherze, które zostało zapowiedziane jeszcze w trakcie emisji Odrodzenia. Możliwe, że czeka go krwawa wendetta przeciwko skorumpowanym policjantom, którzy używają jego symbolu w niewłaściwy sposób. Niewykluczone też, że ta postać pojawi się 2. sezonie serialu o Daredevilu. Co ciekawe, Vincent D'Onofrio w rozmowie z Variety zapowiedział, że prędzej czy później Frank Castle i Wilson Fisk znów staną sobie na drodze i spotkają twarzą w twarz, co miało miejsce w 2. sezonie oryginalnego Daredevila.

Najciekawsi wrogowie Daredevila

Zobaczcie zestawienie złoczyńców!