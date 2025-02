Dlaczego Patrick Wilson nie chciał trzeciego Aquamana? Ujawnił też, czy dołączy do DCU!

fot. imdb.com

Aquaman i Zaginione Królestwo spotkał się z raczej negatywnym odbiorem i zebrał kiepskie oceny od widzów. W obu filmach Patrick Wilson jako Orm odegrał znaczącą rolę. Aktor opowiedział ostatnio, czy nakręciłby kolejny film o Aquamanie, a także czy zamierza pojawić się w DCU w wywiadzie dla Variety.

Aquaman – wypowiedzi Patricka Wilsona

Nie sądzę. Mówię to jako facet, który zrobił kilka filmów z serii Naznaczony, kilka Obecności, dwa Aquamany. To nie tak, że mam jakąś awersję do sequeli. Po prostu, jeśli spojrzeć na rozwój postaci Orma – złoczyńca w pierwszym filmie, w zasadzie dobry facet w drugim – to nie wiem, dokąd mógłby jeszcze zmierzać. Nie miałem podpisanego kontraktu na trzecią część. Nie było żadnej frustracji. Po prostu nie wiem, dokąd miałaby zmierzać ta historia. Nie miałbym nic przeciwko temu. Świetnie bawiliśmy się na planie drugiego filmu. To była dla mnie fantastyczna przygoda. Czuję się naprawdę szczęśliwy, że moje dwa doświadczenia z superbohaterami dotyczyły tak dziwnych postaci jak Night Owl Two [w Watchmen] i Ocean Master. To dziwne, nietypowe i szalone – i to mi się podoba. Nie będę kłamał. Jestem zadowolony, że ta przygoda dobiegła końca.

Patrick Wilson opowiedział też, czy powróci jako Orm w DCU.

Czy bym do tego wrócił? Jeśli byłoby warto. Kto by to reżyserował? Jaka byłaby historia? To tak dziwna postać, że nie wiem, gdzie można by go tak po prostu umieścić. To dla mnie bardzo dziwne. Poza tym, DC Universe poszło w zupełnie innym kierunku. Mieliśmy dobrą passę. I to jest w porządku. Nie ma we mnie ani odrobiny myślenia: "A może coś jeszcze?" Totalnie bym go zagrał ponownie, jeśli miałoby to sens, ale po prostu nie wiem, jak.

Filmy Aquaman i Aquaman i Zaginione Królestwo dostępne są do obejrzenia na Netflixie.