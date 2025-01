fot. Peacock / Sky / Carnival Film

Peacock i Sky opowiedzą fabularyzowaną wersję prawdziwego zamachu bombowego. W głównej roli wystąpi Coli Firth. Opis serialu brzmi:

21 grudnia 1988 roku, 38 minut po starcie samolotu, doszło do jego eksplozji nad Lockerbie. 259 pasażerów i członków załogi zginęło w zamachu. Kolejnych 11 mieszkańców straciło życie przez upadek samolotu na małe, szkockie miasteczko. W obliczu śmierci swojej córki, doktor Jim Swire zostaje rzecznikiem rodzin ofiar tej tragedii, które zjednoczyły się, aby domagać się prawdy i sprawiedliwości. Jim podejmuje trudną walkę, która nie tylko zagraża jego codziennemu życiu, ale także całkowicie podważa jego wiarę w system sprawiedliwości.

Rodzina jednej ze zmarłych 270 ofiar obejrzała już serial. Ich werdykt jest bolesny, ale nadal nie gorszy od tego, co obudził w nich ten seans.

fot. Sky/Peacock

Kontrowersje wokół serialu Lockerbie

Michelle Ciulla Lipkin i jej mama, Mary Lou Ciulla, w zamachu bombowym straciły swojego ojca i męża. Pierwsza z wymienionych pełniła rolę rzeczniczki prasowej dla rodzin ofiar, które zmarły w tym tragicznym wydarzeniu. Mimo bliskiej współpracy z twórcami i udzielanych konsultacji, nie była gotowa na to, co zobaczyła w 1. odcinku serialu.

Poniżej znajduje się opis jeden z makabrycznych scen. Jeśli nie chcecie spoilerów lub jesteście wrażliwi na takie opisy, zachęcamy do przejścia do dalszej części tekstu.

W 1. odcinku serialu ukazany jest moment, w którym mieszkańcy Lockerbie rozpoczynają poszukiwania tego, co spadło z nieba nieopodal ich miejscowości. W świetle latarek odnajdują ciała ofiar zamachu bombowego. Cała scena ma być zaprezentowana w bardzo krwawy, graficzny i makabryczny sposób.

fot. Sky/Peacock

Michelle Ciulla Lipkin skomentowała seans:

Spojrzałam na swoją mamę i powiedziałam: "To żerowanie na tragedii. To obrzydliwe." Pokazują najgorsze momenty z naszego życia. Ilość pokazanych ciał i sposób zrobienia tego bardziej przypominał film akcji z rzeczami spadającymi z nieba. Nie trzeba było tego robić [żeby pokazać skutki katastrofy].

Zdaniem Lipkin był to celowy zabieg ze strony twórców, którzy nie brali w pełni pod uwagę ich spostrzeżeń w trakcie tworzenia serialu. Odpowiedział na to rzecznik prasowy Sky.

Rozumiemy, że jest to bardzo wrażliwy temat dla wielu i podeszliśmy do opowiedzenia tej historii z ogromnym szacunkiem i ostrożnością. Mieliśmy kontakt z rodzinami ofiar w trakcie produkcji, a wszystkie odcinki mają ostrzeżenia o potencjalnie niepokojącej zawartości.

fot. Sky/Peacock

To nie jedyne zarzuty, które rodziny ofiar kierują w stronę serialu Lockerbie: A Search for Truth. Bazuje on na książce The Lockerbie Bombing – A Father’s Search for Justice, którą napisał Jim Swire, główny bohater serialu grany przez Colina Firtha. Zdaniem ofiar książka nie przedstawia pełnej prawdy, a jedynie opowiada o tych wydarzeniach wyłącznie z perspektywy Swire'a, który kreuje się na samodzielnego bohatera i sugeruje, że tylko on z rodzin ofiar faktycznie pomógł w sprawie. Wątpliwości wzbudza też wątek Abdulbasseta Al Megrahiego, czyli jedynego skazanego w związku z zamachem. Serial ma rzekomo przedstawiać go jako "niewinnego człowieka, któremu należy współczuć."