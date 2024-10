Paul Mescal o pierwszym dniu pracy nad Gladiatorem 2. Denzel Washington porównał plan do teatru

fot. materiały prasowe

Gladiator 2 za niecały miesiąc pojawi się w kinach. Superprodukcja w reżyserii Ridleya Scotta, twórcy oryginału, otrzymuje bardzo pozytywne opinie początkowe od tych, którzy mieli okazję obejrzeć film. O produkcji wypowiedział się Paul Mescal, który wciela się w Lucjusza, głównego bohatera, a także Denzel Washington, czyli podstępny Macrinus, handlarz bronią i były niewolnik.

Lucjusz jest wzorem czegoś, co było mi wcześniej obce. Przed dwie i pół godziny prze on przed siebie. Nie miałem wcześniej okazji czegoś takiego zagrać. Na początku miałem ten naiwny pomysł, że może po prostu zagram gladiatora, który jest całkiem normalny. Dopiero później zacząłem go widzieć jako podobnego do psa. Do kogoś, kto walczyłby o resztki, żeby jakoś przeżyć. Jego nie obchodzi, czy przeżyje, czy umrze.

Opowiedział też o spotkaniu z Ridleyem Scottem w swojej przyczepie pierwszego dnia pracy na planie.

Byłem strasznie zestresowany, a Ridley wchodzi z cygarem i pyta się mnie: "Jesteś zdenerwowany?" Nie wiedziałem, co powinienem odpowiedzieć, więc tylko przytaknąłem. Odpowiedział mi: "Twoje nerwy na nic mi się nie przydadzą."

Denzel Washington opowiedział za to o Macrinusie:

On jest niezrozumiany. To naprawdę fajny koleś! - żartował Washington. - Próbuje on wszystkich wykorzystać. Wykorzystałby własną matkę albo dzieci. Duszę już oddał, więc nie zostało mu zbyt wiele. Siedzi z diabłem przy jednym stole.

Washington przyznał też, że efekty praktyczne i nieprawdopodobny rozmach produkcyjny sprawiły, że przypominało to bardziej teatr. Nie musiał nic sobie wyobrażać ani nastrajać. "Zakładałem strój, pierścionki i jazda!"

Gladiator 2

Gladiator 2 - fabuła, obsada, premiera

Lucjusz (Paul Mescal) jako dziecko był świadkiem śmierci Maximusa z rąk swojego wuja Commodusa. Teraz decyduje się walczyć w Koloseum jako gladiator, aby przeciwstawić się dwóm cesarzom, rządzących Rzymem żelazną pięścią. Z wściekłością w sercu i z nadzieją na lepszą przyszłość Cesarstwa Lucjusz musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego ludowi. [opis Multikina]

Na ekranie zobaczymy również Pedro Pascala, Denzela Washingtona, Connie Nielsen, Josepha Quinna oraz Freda Hechingera.

Film wejdzie do polskich kin już 15 listopada 2024 roku.