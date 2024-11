Zwiastun serialu Gąska od twórców 1670. Polski serial komediowy o pracownikach supermarketu

fot. Prime Video

Prime Video opublikowało pierwszy zwiastun polskiego serialu Gąska, w którym główne role grają Tomasz Kot oraz Aleksandra Grabowska. Pierwszy sezon tej komedii liczy osiem odcinków, a jego premiera odbędzie się 29 listopada na platformie streamingowej Prime Video.

Gąska – zwiastun

Sprawdźcie sami, jak wygląda codzienność pracowników supermarketu w ujęciu twórców serialu komediowego.

Gąska - opis fabuły

Historia skupia się na 24-letniej Leny (Aleksandra Grabowska), która podejmuje pracę w Gąsce i próbuje odnaleźć́ się̨ w niezwykłej załodze. Na jej czele stoi ekscentryczny przedsiębiorca Włodek (Tomasz Kot). Szybko okazuje się̨, że szef jest w stanie wygenerować́ tyle samo problemów, co centrala Gąski, więc trzeba połączyć́ siły z resztą ekipy, do której należą̨: była dresiara, a obecnie ambitna kierowniczka Domi (Magdalena Koleśnik), miły, lecz nieco irytujący Marek (Mikołaj Śliwa), doświadczona i pracowita Luba (Tetiana Vashniewska), sympatyczny ochroniarz po wyroku Kazik (Janusz Chabior), czasem zbyt wylewna Madzia (Julia Rosnowska) oraz fan teorii spiskowych nazywany przez wszystkich Młodym (Mariusz Urbaniec). Oprócz stałej ekipy pracowników, sklep regularnie odwiedzają: Suzy, żona Włodka (Małgorzata Socha) oraz stały klient Romek (Rafał Maćkowiak), który jest tam codziennie i codziennie… kupuje to samo.

Gąska

Koncept serialu wyszedł od Macieja Buchwalda, znanego z hitu 1670. Za kamerą stanął Jakub Rużyłło, który również pracował przy 1670 oraz przy The Office PL. Jest on również scenarzystą formatującym Gąski. W ekipie reżyserów są również Maciej Buchwald (1670), Aleksander Pietrzak (Juliusz, Czarna owca) i Grzegorz Jaroszuk (Pewnego razu na krajowej jedynce, Kebab i Horoskop).

Scenarzystami są także Bartosz Janiszewski, Paweł Najgebauer, Mateusz Zimnowodzki i Joanna Pawluśkiewicz.